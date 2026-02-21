The Guardian: Планы Путина по вторжению были секретом даже для Лаврова 15 21.02.2026, 12:33

За неделю до полномасштабной войны большинство российской элиты было в неведении.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не знал подробностей полномасштабного вторжения России до последнего момента.

Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на оценки Центрального разведывательного управления США.

В материале отмечается, что тогдашний глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, который отказался от интервью для статьи, был одним из немногих украинских чиновников, которые регулярно контактировали с россиянами.

В частности, он часто общался с заместителем руководителя администрации Путина Дмитрием Козаком. Вероятно, Козак заверил Ермака, что предупреждения США о полномасштабном вторжении абсурдны - и сам так считал.

Лишь немногие знали планы Путина

По оценкам ЦРУ, лишь некоторые невоенные чиновники знали подробности планов Путина. В то же время Козак, наряду с Сергеем Лавровым и многолетним пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым, оставался в неведении, сообщили два собеседника, знакомые с этим вопросом.

Даже за неделю до полномасштабного вторжения большинство российской элиты не имело представления о том, что надвигается.

«Мне позвонил кто-то высокопоставленный из Кремля и сказал: вокруг Путина много военных, атмосфера напряженная, что-то происходит, но мы не знаем что», - рассказал один собеседник газеты.

