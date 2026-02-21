Украинские военные уничтожили российский «аналог HIMARS» 6 21.02.2026, 18:02

10,054

Фото: Defence-ua.com

Видеофакт.

Украинские военные уничтожили российскую реактивную систему залпового огня «Торнадо-С» на огневой позиции во временно оккупированной части Запорожской области.

Об этом написал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди в своем Telegram-канале.

По данным военных, уничтоженная установка «Торнадо-С» является модернизированной версией РСЗО «Смерч», которая имеет повышенную точность и дальность поражения до 120 км. Система использует высокоточные реактивные снаряды и является одной из самых мощных в линейке российских реактивных систем залпового огня.

В Силах беспилотных систем отметили, что именно такие комплексы оккупанты применяют для ударов по украинским городам, в частности Харькову, Запорожью, Сумах, Херсону и Никополю.

На обнародованном видео зафиксирован момент поражения российской установки на боевой позиции.

Что известно о «Торнадо-С»

«Торнадо-С» - модернизированная реактивная система залпового огня, которую считают одной из самых мощных в российской армии. Она способна применять высокоточные боеприпасы и поражать цели на расстоянии до 120 км.

Ранее заявлялось, что при правильном применении эта система может выполнять роль оперативно-тактического ракетного комплекса и наносить удары по целям в глубоком тылу противника. Именно поэтому ее иногда называют потенциальным «российским HIMARS».

Номенклатура снарядов «Торнадо-С» включает корректируемые ракеты 9М542, 9М544 и 9М549. Кроме того, система может использовать разведывательные боеприпасы 9М534, которые во время полета запускают беспилотник Т-90 для разведки местности и передачи данных на командный пункт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com