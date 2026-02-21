закрыть
25 февраля 2026, среда
Реальный запас хода популярных электромобилей проверили в мороз

  21.02.2026
Результаты удивили.

Более трех десятков современных электрокаров приняли участие в масштабном зимнем тесте. Их запас хода проверили в мороз.

Не секрет, что запас хода электромобилей в мороз существенно сокращается. Эксперты сайта Recurrent решили проверить, насколько он снижается.

В испытаниях приняли участие 34 популярные электрические модели. Тест провели в два этапа — при температуре воздуха 0° по Цельсию (32° по Фаренгейту) и -7° (25° по Фаренгейту).

Результаты оказались довольно неожиданными. Лучше всего себя проявили электромобили Tesla и Rivian, а хуже всего — продукция концернов General Motors и Volkswagen. Эксперты также отмечают, что на запас хода электрокара зимой влияет наличие теплового насоса и эффективность его работы.

Победителем теста стал электропикап Tesla Cybertruck, который сохранил 88% паспортного запаса хода при 0° и 84% — при -7°. Второе место занял электромобиль Tesla Model S — 87% и 82%, соответственно.

Хуже всего показал себя электрокроссовер Chevrolet Blazer EV: он сохранил только 69% заявленного запаса хода при 0° и 57% — при -7°. У его младшего брата Chevrolet Equinox EV эти показатели составили, соответственно, 73% и 63%.

