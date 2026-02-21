В Минске пенсионерка закопала в снегу 125 тысяч рублей 19 21.02.2026, 14:40

В Минске раскрыли необычную схему телефонного мошенничества: 78-летнюю пенсионерку убедили передать крупную сумму денег, а 67-летнюю жительницу Гомеля — приехать в столицу и закопать эти средства в сугробе, пишет Onliner.

В Первомайское РУВД обратилась пожилая минчанка. По ее словам, сначала на домашний телефон позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками поликлиники. Они сообщили о якобы проводимой замене карточек и под этим предлогом выманили номер пенсионного удостоверения.

Вскоре женщине позвонили уже «правоохранители». Они заявили, что от ее имени якобы проводятся незаконные финансовые операции. Чтобы «избежать уголовной ответственности», пенсионерке предложили задекларировать все имеющиеся дома сбережения.

Следуя указаниям звонивших, женщина передала прибывшему курьеру более 125 тысяч рублей.

Как выяснилось позже, курьером оказалась 67-летняя жительница Гомеля. По информации ГУВД Мингорисполкома, она сама ранее стала жертвой аналогичной схемы. Под угрозой уголовного преследования мошенники убедили ее приехать в Минск, забрать деньги у другой пенсионерки и закопать их в снегу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

