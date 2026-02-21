Для одной из категорий белорусов готовят ужесточение наказания 16 21.02.2026, 14:58

13,680

Заместитель генерального прокурора раскрыл детали.

На сегодня каждая пятая судимость в Беларуси — это приговор за уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов за их государственное содержание. За 10 лет удельный вес таких уголовных дел вырос в два раза. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Алексей Стук. По его словам, наказание за подобное должно ужесточаться, пишет «Зеркало».

В 2016 году удельный вес судимостей по ст. 174 УК (уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся или находившихся на государственном обеспечении) составлял 10%. Сейчас он уже 20%.

«То есть в два раза вырос. Но можете себе представить, что такое 20% в удельном весе судимости? Каждый пятый судимый — это вот по этой статье. Для примера скажу: все виды хищений (это основной вал преступлений) — 31%», — отметил Стук.

Он заявил, что, если такой большой удельный вес судимостей, то «значит нынешние меры ни превентивные, ни репрессивные должным образом не срабатывают».

«Мы задумываемся (пока тоже не уполномочен сказать об окончательном нашем решении), но мы задумываемся и над законодательными предложениями, и предложениями в судебную практику. Потому что считаем, что наказание должно ужесточаться», — добавил Стук.

Сейчас гособвинители ориентированы на то, чтобы предлагать в судах арест и ограничение свободы с направлением на «химию». Делается это для того, чтобы работающие осужденные могли выплачивать алименты либо затраты на госсодержание детей.

«Не исключается лишение свободы. И может быть, в дальнейшем нужно будет больше делать крен в сторону лишения свободы, потому что это будет, ну, может быть, какое-то профилактическое воздействие на других, которые будут понимать, что кроме лишения свободы им ничего не светит», — пояснил заместитель генпрокурора.

По ст. 174 УК предусмотрено до двух лет лишения свободы. К возбуждению уголовных дел приводит трехмесячное уклонение от уплаты средств на содержание детей, либо неявка на работу десять и более дней в течение трех месяцев, сокрытие или занижение зарплаты и приравненных к ней доходов, и другие нарушения.

