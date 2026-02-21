закрыть
25 февраля 2026, среда, 16:29
Зеленский ввел санкции против 225 капитанов «теневого флота» РФ

1
  • 21.02.2026, 15:10
  • 1,548
Зеленский ввел санкции против 225 капитанов «теневого флота» РФ
Владимир Зеленский

Среди них — граждане 11 стран.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 225 капитанов судов, экспортирующих российские нефтепродукты, а также компаний, связанных с военно-промышленным комплексом РФ.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Среди подсанкционных капитанов - граждане 11 стран, в частности России, Индии и Филиппин.

«Мониторинг ситуации в Черном, Красном и Балтийском морях показал: эти капитаны управляли судами российского теневого флота и транспортировали нефть в обход санкций ЕС, G7 и других государств», — сообщили в ОП.

Большинство таких судов - 188 танкеров - уже находятся под санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Швейцарии, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Второй пакет санкций: компании и граждане РФ

Во второй санкционный пакет вошли:

46 граждан России

2 гражданина Ирана

44 российские компании, обслуживающие военно-промышленный комплекс РФ.

Речь идет о предприятиях, которые поставляют, разрабатывают, производят и ремонтируют технику, средства радиоэлектронной борьбы и запчасти для нужд российского ВПК.

Их продукцию используют для производства баллистических и крылатых ракет, ударных и разведывательных дронов, стрелкового оружия и боеприпасов.

Иранский след в производстве «шахедов»

По данным ОП, двое граждан Ирана причастны к поставкам авиационных запчастей и компонентов в обход санкций в интересах Иранской авиастроительной промышленной корпорации, которая является партнером России в разработке и производстве дронов типа «шахед».

