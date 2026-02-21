На одном из крупнейших в России производстве электроники для армии вспыхнул пожар 4 21.02.2026, 15:41

3,884

Новые подробности массированной атаки дронов на российские регионы.

В Саранске 21 февраля около 10 часов вспыхнул пожар в промышленной зоне. Как сообщили в управлении МЧС региона, возгорание произошло в районе входящего в перечень предприятий ОПК Саранского приборостроительного завода (СПЗ) на улице Васенко. Причину ЧП там не назвали. Огонь охватил один из цехов СПЗ на площади 150 кв. метров. Через два часа в МЧС отчитались о локализации пожара и заявили, что никто не пострадал. Издание «Столица С» сообщает, что загорелся склад предприятия. Других официальных данных о пожаре пока нет. Власти около 7:30 сообщали, что в регионе была объявлена беспилотная опасность, которую отменили в 10:30. В утренней сводке Минобороны РФ об уничтожении дронов в Мордовии не сообщалось, пишет The Moscow Times.

По другим сведениям, пожар произошел на территории ПАО «Электровыпрямитель» — одного из крупнейших российских производителей силовой электроники для нужд ВС РФ. Об этом Astra сообщили местные жители, предположившие, что завод попал под удар дронов. Канал также проанализировал кадры от очевидцев, на которых виден большой столб черного дыма, и пришел к выводу, что загорелся именно «Электровыпрямитель». Украинские каналы «Оперативный ВСУ» и Exilenova+ также также утверждают, что горит этот завод. Предприятие выпускает выпрямители, инверторы, источники питания, преобразователи и другое специализированное электротехническое оборудование и находится под санкциями США, Канады, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Новой Зеландии, Японии за участие в гособоронзаказе РФ.

Согласно отрытым источникам, предприятие лицензировано на разработку и сборку силовых полупроводниковых приборов для вооружения и военной техники в системе «Военный Регистр», а также имеет официальное разрешение Госатомнадзора на конструирование и производство оборудования для атомных станций.

Также днем в субботу дроны ВСУ атаковали Татарстан. О «массированной атаке БПЛА» отчиталась глава Альметьевского района Татарстана Гюзель Хабутдинова. «Зафиксирована попытка на производственные объекты», — передает ее слова телеграм-канал местной администрации.

Жители Альметьевска сообщили Shot о нескольких взрывах. По данным Astra, горожане заметили дроны в 600 метрах от альметьевского завода «Радиоприбор», который производит электронные системы для авиации. Позже Хабутдинова заявила, что силы ПВО «нейтрализовали» угрозу. «Пострадавших нет. Производственные процессы на объектах района не нарушены, все предприятия работают в штатном режиме», — сообщила чиновница.

Беспилотники также сбили над Елабужским районом, где находится крупнейшее производство дронов «Герань», атакующих Украину. Об этом сообщил глава района Рустем Нуриев. По его данным, «жертв и разрушений нет». В Минобороны отчитались об уничтожении в небе над республикой 11 БПЛА.

