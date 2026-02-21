Foreign Affairs: Война в Украине всё изменила 3 21.02.2026, 16:10

Угроза применения ядерного оружия показала свою несостоятельность.

За почти четыре года после полномасштабного вторжения России в Украину война постоянно опровергала ожидания экспертов. Конфликт, который прогнозировали коротким и разрушительным для Киева, оказался затяжным и крайне затратным для обеих сторон, пишут эксперт по внешней политике США и бывший советник администрации Байдена Ребекка Лисснер и бывший сотрудник Совета национальной безопасности Джон Кавика Уорден для журнала Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Украина сумела не только защитить территорию, но и внедрить новые военные тактики, а также мобилизовать поддержку США, европейских стран и других союзников. Война показала, что в XXI веке даже с учетом ядерной угрозы возможны продолжительные и разрушительные конфликты. США и союзники наблюдают за украинскими полями боя, извлекая уроки для будущих войн, включая управление эскалацией, сдерживание и планирование ограниченных конфликтов с ядерными державами.

Ядерная угроза реальна, но она не гарантирует быстрого подчинения противника. Россия активно угрожала применением ядерного оружия, особенно в 2022 году, когда украинский контрнаступление в Харькове и Херсоне создавало угрозу полного поражения для ее армии. Однако прямого применения ядерного оружия не произошло, что показало несостоятельность ядерного давления как инструмента принуждения.

Важным уроком для США стала необходимость гибко управлять эскалацией и координировать действия с союзниками и партнерами, включая квази-альянсы как с Украиной или Тайванем. Война показала, что цели и допустимые риски у союзников могут сильно различаться, и управление этими различиями требует продуманного планирования, учета возможных сценариев и наращивания стратегических запасов вооружений и ресурсов.

Кроме того, конфликт продемонстрировал необходимость подготовки к затяжной войне, включающей кибератаки, удары по критической инфраструктуре и боевые действия на территории противника. В условиях современных технологий и дальнобойного оружия даже ограниченные войны могут иметь разрушительные последствия и растянутый характер.

Украинский конфликт также подчеркнул важность совместного обучения и подготовки коалиций, тестирования командных структур и выработки общих подходов к управлению эскалацией. Только тщательная калибровка угроз, планирование и координация с партнерами позволят США и союзникам успешно противостоять будущим войнам с крупными державами.

