Время ускорить интеграцию Западных Балкан в ЕС 2 21.02.2026, 16:27

Европа уже выделила €6 миллиардов на развитие региона.

Ускорение членства стран Западных Балкан в Европейском союзе станет важным стратегическим шагом для Европы и США. Расширение ЕС не является благотворительностью — это инструмент укрепления мира, демократии и экономической интеграции в регионе, а также сигнал Вашингтону о способности Европы консолидировать свое соседство и выступать как единый геополитический актор, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Новый закон США о демократии и процветании на Западных Балканах предусматривает усиление экономического сотрудничества, борьбу с коррупцией и поддержку реформ. Особое внимание уделяется прозрачности государственных закупок и независимости судебной системы, что важно не только для подготовки к членству в ЕС, но и для устойчивых инвестиций американских компаний.

ЕС уже выделил €6 млрд на программу реформ и роста для региона на 2024–2027 годы, направленную на постепенную интеграцию в единый рынок. Банковский сектор укрепляется, уровень образования приближается к стандартам ЕС, цифровая инфраструктура расширяется, а несколько стран региона признаны «новаторами». Тем не менее, остаются проблемы с финансированием малого и среднего бизнеса, высоким уровнем процентных ставок и сложными процедурами.

Для США ускорение интеграции Балкан открывает экономические возможности в энергетике, цифровых услугах и логистике, а также усиливает стратегическую стабильность в регионе. Это сокращает возможности России для дестабилизации, снижает нагрузку на управление кризисами и укрепляет партнерство с ЕС.

Ключевой момент: ускорение членства или постепенной интеграции Западных Балкан демонстрирует институциональную силу Европы и подтверждает актуальность трансатлантического партнерства. Координированные действия ЕС и США создают условия для устойчивого роста региона и укрепления демократических институтов.

