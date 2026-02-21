Три семейные комедии, которые стоит посмотреть в выходные 3 21.02.2026, 16:29

Они способны улучшить настроение.

Иногда самые теплые семейные киновечера – это просмотр не громких премьер, а старых фильмов, которые когда-то все обожали, а теперь забыли. Это ленты, которые дарят искренний смех, ностальгию, ощущение легкости и мира.

«24 Канал» собрал 3 семейные комедии, которые уже сегодня могут добавить теплоты вашему семейному вечеру. Это забавные и трогательные киноленты, которые вам точно понравятся.

«Младенец на прогулке»

Год: 1994

Рейтинг IMDb: 6.2

Трое преступников похищают малыша Бинка из богатой семьи, но их план быстро выходит из-под контроля. Сообразительный младенец взвешенно путешествует по городу, повторяя маршрут своей любимой книги. Грабители пытаются вернуть мальчика, но тот постоянно ускользает из их рук.

«Двое: Я и моя тень»

Год: 1995

Рейтинг IMDb: 6.0

Главные героини – две девушки, которые невероятно похожи друг на друга, но росли в разных мирах. Их жизни меняются после случайной встречи. Девушки решают поменяться местами для налаживания личной жизни своих опекунов.

«Оптом дешевле»

Год: 2003

Рейтинг IMDb: 5.9

Супруги Бейкеров воспитывают 12 детей и пытаются удержать баланс между карьерой и бытом. Однажды отец получает работу мечты, а книга его жены заинтересовала издателей, поэтому она отправляется в книжный тур. В то время большая семья оказывается в эпицентре забавных приключений. В то же время им приходится преодолевать всевозможные испытания, которые только укрепляют единство. У этой истории есть продолжение – "Оптом дешевле 2".

Что еще посмотреть, если понравились эти фильмы?

«Шрек». Мультфильм, который вернет в детство и точно подарит приятные воспоминания и ощущение покоя.

«Королевский подход». Парикмахерша из Нью-Йорка получает шанс работать на свадьбу волшебного принца. Но когда между ними вспыхивают чувства, что победит – любовь или долг?

«Отдых по обмену». Легендарная праздничная комедия. Одинокая Аманда из Лос-Анджелеса и журналистка Айрис из Лондона накануне Рождества решают поменяться домами, чтобы забыть о проблемах с личной жизнью.

