Беларусь оказалась на третьем месте в ЕАЭС по подорожанию квартплаты и тарифов ЖКУ

  • 21.02.2026, 17:12
Беларусь оказалась на третьем месте в ЕАЭС по подорожанию квартплаты и тарифов ЖКУ

В стране зафиксирован значительный рост тарифов.

На конец декабря 2025-го года Беларусь находилась на 3-м месте в «Евразийском экономическом союзе» по удорожанию цен на квартплату и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, следует из проведенного «Позіркам» анализа данных так называемой Евразийской экономической комиссии.

Оплата жилища в целом в объединении стала больше на 12,1% (здесь и далее к декабрю 2024-го): в России — на 13,4%, Казахстане — на 10,8%, Беларуси — на 9%; в Кыргызстане за 12 месяцев не изменилась; в Армении стала меньше на 2,9%.

Коммунальные услуги увеличились на 12,4%: в Кыргызстане — на 16,8%, России — на 13,3%, Беларуси — на 12,2%, Казахстане — на 6,4%, Армении — на 1,3%.

