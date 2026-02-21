В Сеть попал интересный тест на уровень IQ 17 21.02.2026, 17:24

Испытайте себя.

Посмотрите на картинку ниже и попробуйте сразу понять, что с ней не так. На первый взгляд изображение кажется вполне обычным. Но в нём спрятана одна явная логическая ошибка. Именно она нарушает привычную картину происходящего. Ваша задача — заметить её как можно быстрее, пишет «Вокруг света».

Засеките 10 секунд и проверьте себя. Не приближайте изображение и не листайте вниз раньше времени. Важно полагаться только на внимательность и скорость восприятия.

Если вы нашли странность почти сразу, это говорит о хорошо развитом аналитическом мышлении. Если нет — не расстраивайтесь, такие задачи отлично тренируются.

