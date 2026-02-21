закрыть
25 февраля 2026, среда, 18:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Сеть попал интересный тест на уровень IQ

17
  • 21.02.2026, 17:24
  • 8,544
В Сеть попал интересный тест на уровень IQ

Испытайте себя.

Посмотрите на картинку ниже и попробуйте сразу понять, что с ней не так. На первый взгляд изображение кажется вполне обычным. Но в нём спрятана одна явная логическая ошибка. Именно она нарушает привычную картину происходящего. Ваша задача — заметить её как можно быстрее, пишет «Вокруг света».

Засеките 10 секунд и проверьте себя. Не приближайте изображение и не листайте вниз раньше времени. Важно полагаться только на внимательность и скорость восприятия.

Если вы нашли странность почти сразу, это говорит о хорошо развитом аналитическом мышлении. Если нет — не расстраивайтесь, такие задачи отлично тренируются.

Свой ответ напишите в комментариях.

Написать комментарий 17

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип