25 февраля 2026, среда, 18:46
Впервые на зимней Олимпиаде белорусы остались без медалей

15
  21.02.2026, 18:37
  • 5,754
Установлено несколько антирекордов.

Выступление спортсменки Марины Зуевой стало последним для белoрусов на Играх в Италии. Семи спортсменкам из нашей страны не удалось подняться на пьедестал. Белoрусские атлеты впервые возвращаются домой без наград, пишет «Зеркало».

Для наглядности приведем полную таблицу выступлений белoрусских спортсменов на зимних Олимпиадах.

Как видим, ранее белoрусы дважды завоевывали по одной медали — в 2002 и 2006 годах. В Милане и Кортине-д'Ампеццо наград не было. Лучшими выступлениями на ОИ-2026 стали шестое место на дистанции 5000 м у конькобежки Марины Зуевой и восьмая позиция в лыжной акробатике у Анны Гуськовой. Этим спортсменкам по 33 года.

На ОИ-2026 соревновались всего семь человек. Это тоже антирекорд. Ранее минимальное число атлетов от нашей страны было четыре года назад в Пекине — 24.

Как известно, перед Играми в Италии некоторые спортсмены из Беларуси после международного бана получили возможность отобраться на ОИ (кроме биатлонистов и хоккеистов). Они выступали на Олимпиаде без госфлага.

