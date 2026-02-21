В Беларуси ожидается до +12 °C

В Беларуси ожидается до +12 °C3
Прогноз погоды на ближайшие дни.
На последней неделе февраля зима сменит гнев на милость: станет мягче, но погода будет неустойчивой. Все чаще днем на термометрах получится заметить плюс, и вместо снега дождь. О том, чего ждать от природы с 23 февраля по 1 марта Дмитрий Рябов рассказал в эфире провластного ОНТ.
В понедельник в большинстве районов ожидается снег различной интенсивности — от умеренного до сильного. Местами туман, на дорогах гололедица. Ночью температура воздуха от +1°C по юго-западу до -7°C по северо-востоку. Днем от +5°C по Брестской области до -3°C по Витебской.
Во вторник осадки пройдут также в большинстве районов, ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах станет сгущаться слабый туман — он ухудшит видимость до километра. Также местами на дорогах и тротуарах будет скользко. Атмосферное давление высокое. В ночные часы -4°C…+2°C, в разгар дня от +5°C по юго-западу до -2°C по северо-востоку, в центральных районах около нуля.
В среду в Беларусь ждет локальный небольшой, кратковременный снег, мокрый снег. Будет облачно с небольшими прояснениями. На дорогах местами гололедица и туман. Температура ночью ожидается от +1°C по юго-западу до -7°C по востоку. Днем холоднее всего будет в Витебске — до -3°C, а теплее в Бресте — здесь до +5°C.
В четверг, предварительно, без существенных осадков. Лишь по северу страны пройдет снег, мокрый снег, местами туман, слабый гололед и гололедица на дорогах. Ночью температура составит -3°C…+3°C. В разгар дня ожидается от +2°C по Могилевской области до +12°C по западу Брестской и Гродненской.
В пятницу на большей части территории пройдут осадки, наиболее интенсивные — по северо-западной половине. Ночью и утром местами возможен непродолжительный туман. Влажность воздуха высокая. Ночью температура ожидается от -1°C по востоку до +3°C по западу, а днем — от +2°C по восточной половине страны до +10°C по Брестской области.
В субботу — дождь, ночью возможен мокрый снег. Ветер юго-западный, порывистый. Влажность до 90%. Ночью температура воздуха от 0 °C по востоку до +6°C по западу. В середине дня от +3°C по северу до +10°C по югу Беларуси.
В воскресенье в большинстве районов пройдут осадки, различной интенсивности. Ночью и утром местами туман, ухудшающий видимость до полукилометра, влажность воздуха до 90%. Ветер переменных направлений, умеренный. Ночью от 0 °C до +5°C, в дневные часы от +2°C по Витебской области до +8°C по Гомельской и Брестской областям.