25 февраля 2026, среда, 20:54
Минск уступил двум областям по темпам роста цен на «квадраты»

1
  21.02.2026, 19:53
  • 4,620
Минск уступил двум областям по темпам роста цен на «квадраты»

Где жилье дорожает быстрее.

В среднем стоимость квадратного метра жилья в Беларуси в прошлом году подорожала на 4,6% к 2024-му. Это следует из данных Белстата. При этом в Гродненской и Могилевской областях рост был выше всего.

В Минске стоимость квадратного метра в среднем за год выросла 6,7%. И это не самое сильное увеличение цены на жилье. В Гродненской области оно было на 8,9%, а в Могилевской — на 7,6%. Речь идет о стоимости в рублях.

Самым скромным был прирост в Брестской области — на 2,7%. Витебская и Гомельская оказались рядом — 3,9% и 3,8% соответственно. В Минской области «квадрат» стал дороже на 4,1%.

В то же время средняя цена по стране выросла заметно меньше, чем годом ранее. В 2024 году увеличение было на 15,6%.

