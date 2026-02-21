Одна из стран ЕС готова ужесточить правила получения ВНЖ для белорусов

Одна из стран ЕС готова ужесточить правила получения ВНЖ для белорусов3
- 21.02.2026, 20:14
Об этом заявил ее глава МВД.
Министерство внутренних дел Эстонии готово пересмотреть практику выдачи временных видов на жительство гражданам Беларуси и России и при необходимости ужесточить требования.
Об этом заявил глава МВД Игорь Таро в ответ на запрос депутата Европарламента Яны Тоом, пишет местное издание err.ee.
В своем запросе депутат интересовалась, как лица с «неясным прошлым» (цитата Игоря Таро от 29 января) получили право на временное проживание, учитывая планируемые законодательные изменения, которые ограничат возможность покупки недвижимости для граждан Беларуси и России без долгосрочного вида на жительство.
Игорь Таро подчеркнул, что решения о выдаче временного ВНЖ принимаются строго в соответствии с законом, с проверкой всех условий и отсутствия оснований для отказа. При этом он отметил, что в соответствии с международным правом государство вправе самостоятельно решать вопросы въезда, пребывания и высылки иностранцев. Рассмотрение заявления не означает автоматической выдачи разрешения — каждое решение носит дискреционный характер.
Министр также заявил о готовности пересмотреть действующие критерии. «На основании вашего запроса мы проанализируем критерии и практику предоставления временных видов на жительство гражданам России и Беларуси и, при необходимости, ужесточим их», — сообщил Таро.
В свою очередь Яна Тоом раскритиковала позицию главы МВД. Она заявила, что впервые сталкивается с ситуацией, когда министр «буквально не понимает, о чем его спрашивают». По ее словам, именно Таро, а не она, говорил о «лицах с неясным прошлым» и выступает за ужесточение правил. Тоом подчеркнула, что в правовом государстве риски должны оцениваться индивидуально, без стигматизации целых групп населения. Депутат сообщила, что направила в МВД новый, более подробный запрос.