25 февраля 2026, среда, 20:54
Одна из стран ЕС готова ужесточить правила получения ВНЖ для белорусов

  • 21.02.2026, 20:14
Одна из стран ЕС готова ужесточить правила получения ВНЖ для белорусов

Об этом заявил ее глава МВД.

Министерство внутренних дел Эстонии готово пересмотреть практику выдачи временных видов на жительство гражданам Беларуси и России и при необходимости ужесточить требования.

Об этом заявил глава МВД Игорь Таро в ответ на запрос депутата Европарламента Яны Тоом, пишет местное издание err.ee.

В своем запросе депутат интересовалась, как лица с «неясным прошлым» (цитата Игоря Таро от 29 января) получили право на временное проживание, учитывая планируемые законодательные изменения, которые ограничат возможность покупки недвижимости для граждан Беларуси и России без долгосрочного вида на жительство.

Игорь Таро подчеркнул, что решения о выдаче временного ВНЖ принимаются строго в соответствии с законом, с проверкой всех условий и отсутствия оснований для отказа. При этом он отметил, что в соответствии с международным правом государство вправе самостоятельно решать вопросы въезда, пребывания и высылки иностранцев. Рассмотрение заявления не означает автоматической выдачи разрешения — каждое решение носит дискреционный характер.

Министр также заявил о готовности пересмотреть действующие критерии. «На основании вашего запроса мы проанализируем критерии и практику предоставления временных видов на жительство гражданам России и Беларуси и, при необходимости, ужесточим их», — сообщил Таро.

В свою очередь Яна Тоом раскритиковала позицию главы МВД. Она заявила, что впервые сталкивается с ситуацией, когда министр «буквально не понимает, о чем его спрашивают». По ее словам, именно Таро, а не она, говорил о «лицах с неясным прошлым» и выступает за ужесточение правил. Тоом подчеркнула, что в правовом государстве риски должны оцениваться индивидуально, без стигматизации целых групп населения. Депутат сообщила, что направила в МВД новый, более подробный запрос.

