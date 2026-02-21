В Антарктике полярники заметили необычный ледник 21.02.2026, 20:41

4,132

Видеофакт.

Полярники зафиксировали ледник с естественной аркой недалеко от станции «Академик Вернадский». Они также объяснили, что обычно это явление образуется под действием волн, теплых течений и атмосферной эрозии и свидетельствует о постепенном разрушении айсберга.

Как указано в публикации на Facebook странице Национального антарктического научного центра, полярники сняли ледник, арка которого образовалась под действием океанических волн и теплых течений. Эти факторы постепенно размывают слабые участки льда, особенно на границе контакта воды с ледяной глыбой.

«Как же природа создала такую интересную форму? В основном арки формируются там, где океанические волны и теплые течения размывают слабые участки льда. Это часто происходит на границе столкновения поверхности воды и ледяной глыбы, хотя теплые течения могут разрушать айсберг и под водой», — говорится в заметке.

В общем, сначала в ледниках возникают трещины, которые со временем превращаются в гроты и пещеры, а затем формируют тоннели. Кроме того, в этом процессе также важную роль играет атмосферная эрозия. В частности, влияние теплого воздуха, ветра и дождя ускоряет таяние льда, а также расширяет трещины и полости.

Хотя ледяные арки выглядят эффектно, они свидетельствуют о приближении разрушения айсберга. Специалисты предостерегают, что приближаться к таким образованиям опасно, а проезд через тоннели может привести к обвалу ледника в любой момент.

В публикации также напоминают, что в Антарктике айсберги преимущественно откалываются от шельфовых ледников и формируют плавающие льдины с ровной горизонтальной поверхностью и ровными сторонами, подобные тому, который зафиксировали на видео.

В комментариях под постом многих пользователей поразила красота, которую зафиксировали полярники на видео.

