«Черный лебедь» уже «на подлете» к России» 21.02.2026, 20:46

17,596

Кремль загнан в ловушку.

Поскольку потери стали превосходить возможность набора новых людей в российскую армию, то Путин скоро окажется перед сложным выбором, сообщил офицер ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

Кремлю нужно или объявлять мобилизацию, чтобы была возможность воевать дальше, или замораживать конфликт на неопределенный срок.

Также офицер ВСУ порадовал украинцев еще одной хорошей новостью:

«Канада и Европа наращивают военные бюджеты, чтобы поддержать нашу страну. Так что мы ожидаем от них, что поставки вооружений будут нарастать».

Свое мнение о ситуации с живой силой в армии РФ военный эксперт озвучил на канале YouTube.

«Путин готовит Российскую Федерацию к новой мобилизации. Без нее они не вытянут. Даже перевод Росгвардии в состав Министерства обороны РФ, даже расформирование МЧС и перевод большей части сотрудников в состав Министерства обороны РФ не спасает ситуацию. На сегодняшний день спасет ситуацию, как говорит российский Генштаб, от 500 тыс. до 1 млн человек. Такой должна быть волна мобилизации в Российской Федерации. Она спасет положение на фронте», - проинформировал своих зрителей офицер ВСУ.

«Будет мобилизация объявлена или не будет? Западные аналитики предполагают, что весной может быть объявлена такая мобилизация, в противном случае российский фронт может посыпаться, потому как воевать особо желающих нет. Поток контрактников иссяк. Военкоматы «гребут» все, что можно «нагрести».

Естественно, уже который месяц мы отмечаем падение боеспособности российской пехоты на поле боя. Для нас это, конечно, позитивный сигнал, а для Российской Федерации это сигнал, что «черный лебедь» где-то уже «на подлете», поэтому ждем», - отметил Жданов.

Затем военный эксперт добавил: «Либо Путин решится на мобилизацию, либо он будет рассматривать другие варианты, вплоть до заморозки конфликта, потому как вести такие активные боевые действия при экономике РФ и отсутствии необходимого количества личного состава может обрушить политическую ситуацию внутри Российской Федерации. Это вопрос ближайших месяцев».

