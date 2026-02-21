В Беларуси массово рассылают повестки: полковник запаса оценил риски для Украины

В Беларуси массово рассылают повестки: полковник запаса оценил риски для Украины14
- 21.02.2026, 20:53
Лукашенко сейчас ставит в строй личный состав разного уровня.
Мужчины в Беларуси начали массово получать повестки. Эта тема стала обсуждаемой в соцсетях среди белорусов. Событие может быть связано с развертыванием учений европейских сил на Балтийском направлении.
Такое мнение в интервью «24 Каналу» высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, подчеркнув, что в рамках этих учений стоит задача перебросить до 10 тысяч военнослужащих на восточное европейское направление с последующим развертыванием до 40 тысяч человек.
Такие действия Европы могли вызвать реакцию режима Лукашенко. Ведь, как отметил военный эксперт, присутствие 40 тысяч европейских бойцов (соединение 3-х дивизий) для Лукашенко это уже проблема даже несмотря на то, что это просто учения.
- Он же помнит, как в 2021 году с перетеканием в 2022 год на его территории проводили учения россияне и чем это закончилось – выходом в сторону Киева. Так вот такая же картинка сейчас у Лукашенко. Учения, которые проводят европейские силы, с точки зрения военной логики, угрожают северо-западу Беларуси, – объяснил Свитан.
По словам полковника запаса ВСУ, именно поэтому Лукашенко сейчас ставит в строй личный состав разного уровня, даже тех, кто уже вышел на пенсию. По словам Свитана, диктатор пытается улучшить свое пока оборонное положение.
По убеждению военного эксперта, Украине такая мобилизация в Беларуси пока ничем не угрожает.