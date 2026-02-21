Борис Джонсон: Запад должен немедленно отправить войска в Украину

Борис Джонсон: Запад должен немедленно отправить войска в Украину3
Бывший британский премьер уверен, что не нужно ждать окончания войны, чтобы отправить западный контингент.
Если Великобритания и ее союзники планируют развернуть свои войска в Украине после войны для сдерживания новой российской агрессии, то рациональнее отправить их прямо сейчас.
Об этом в интервью BBC (перевод - «Униан») заявил бывший британский премьер Борис Джонсон.
В беседе с журналистами Джонсон раскритиковал Запад за нежелание наказывать Россию за аннексию Крыма и нерешительность западных лидеров в поддержке Украины уже во время полномасштабной фазы войны.
По мнению Джонсона, та осторожность, с которой Запад наращивал поставки оружия в Украину, была оплачена человеческими жизнями.
В этом контексте бывший глава британского правительства призвал не ждать мирного соглашения, чтобы отправить контингент сдерживания в Украину. Он предлагает отправить войска сейчас, чтобы ускорить заключение такого соглашения.
- Если мы планируем разместить войска на месте после войны, после того, как Путин согласится на перемирие, то почему бы не сделать это сейчас? Чтобы эти люди не были задействованы в боевых действиях. Я не вижу логической причины, почему мы не должны отправить туда мирные сухопутные войска (peaceful ground forces), чтобы продемонстрировать нашу поддержку, нашу конституционную поддержку свободной, независимой Украины, – заявил Джонсон.