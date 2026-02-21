закрыть
25 февраля 2026, среда, 22:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Только гений решит эту задачку за 15 секунд или быстрее

29
  • 21.02.2026, 21:47
  • 12,260
Только гений решит эту задачку за 15 секунд или быстрее

Проверьте себя.

На первый взгляд эта задачка выглядит совершенно обычной и не вызывает тревоги. Кажется, что на решение уйдёт пара секунд, не больше. Но именно в этом и скрыта ловушка. Большинство начинает считать на автомате и сразу же ошибается, пишет «Вокруг света».

Здесь важно не скорость вычислений, а умение мгновенно уловить логику. Лишние действия только мешают и сбивают с верного пути. Времени всего 15 секунд, поэтому на раздумья почти нет запаса. Мозг должен сработать точно и без лишних шагов.

Справляются с такой задачей единицы. Проверьте себя: сумеете ли вы решить её быстрее остальных и уложиться в эти 15 секунд?

Свой ответ напишите в комментариях.

Написать комментарий 29

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип