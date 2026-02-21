Только гений решит эту задачку за 15 секунд или быстрее

Только гений решит эту задачку за 15 секунд или быстрее29
Проверьте себя.
На первый взгляд эта задачка выглядит совершенно обычной и не вызывает тревоги. Кажется, что на решение уйдёт пара секунд, не больше. Но именно в этом и скрыта ловушка. Большинство начинает считать на автомате и сразу же ошибается, пишет «Вокруг света».
Здесь важно не скорость вычислений, а умение мгновенно уловить логику. Лишние действия только мешают и сбивают с верного пути. Времени всего 15 секунд, поэтому на раздумья почти нет запаса. Мозг должен сработать точно и без лишних шагов.
Справляются с такой задачей единицы. Проверьте себя: сумеете ли вы решить её быстрее остальных и уложиться в эти 15 секунд?
