25 февраля 2026, среда, 22:48
В одной из минских пятиэтажек прорвало трубу

  • 21.02.2026, 21:59
  • 3,784
Иллюстрационное фото

Почти неделю люди не могут добиться помощи от коммунальников.

В Минске в одной из пятиэтажек на улице Кедышко прорвало трубу. Жильцы дома неделю пытаются достучаться до коммунальников с просьбой решить проблему, однако ситуация не меняется. Об этом ЧП рассказывают «Минск-Новости».

По информации издания, инцидент произошел в доме № 14. Жильцы сообщили, что в понедельник, 16 февраля, заметили, что в третьем подъезде под лестницей течет горячая вода — прорвало трубу.

— Мы с соседями оставили более десятка заявок в службу «115», но реакции не последовало, — рассказала Екатерина. — Сперва обещали, что устранят течь во вторник, потом в среду, но ничего так и не сделали. Сегодня уже суббота (21 февраля. — Прим. ред.), а из трубы по-прежнему льется вода, идет пар из люка.

Женщина также отметила, что она обращалась в ЖКХ Первомайского района Минска. По их просьбе снимала и присылала видео. Там обещали взять заявку на контроль и заварить трубу в кратчайшие сроки, но все осталось лишь на словах.

