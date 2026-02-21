«Могли поразить два цеха»1
- 21.02.2026, 22:24
- 3,950
Полковник запаса об ударе по производству «Искандеров» в РФ.
Воткинский завод в Удмуртии, производящий двигатели для ракет «Искандер» и баллистических систем, пострадал в результате ракетной атаки. Технически Украина уже имеет возможность действовать на расстоянии до 2 тысяч километров.
Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил «24 Каналу», что фото и видео подтверждают точное попадание по двум цехам.
Могла ли ракета «Фламинго» точно поразить Воткинский завод?
Генштаб Украины подтвердил, что важные объекты военно-промышленного комплекса и логистики России были поражены. Среди них украинские крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» атаковали ракетный завод в Удмуртии.
Воткинский завод расположен на северо-востоке, и добраться туда было крайне сложно.
Теоретически такая ракета вполне может долететь – это фактически аналог немецкой ФАУ-1, которую создали еще более 80 лет назад.
- Создать такую ракету – не проблема, поэтому вопрос только в количестве. Однако надо понимать, что «Фламинго» является дозвуковой, маломаневренной ракетой, поэтому большая ее часть будет сбиваться российской ПВО – любой истребитель способен ее догнать, – сказал Свитан.
Даже если из волны в 10 – 20 ракет долетит лишь 1 – 2, благодаря боевой части более тонны они способны нанести серьезный урон. Особенно эффективным является удар по таким объектам, как Воткинский завод, где хранятся боевые части, ракетное топливо и двигатели – все это может вызвать мощный вторичный взрыв.
Двигатель АИ-25 ТЛК, установленный на «Фламинго», теоретически способен работать до 10 часов и обеспечить дальность до 3 – 4 тысяч километров.