В РФ испугались присоединения Сеула к закупкам оружия для Украины

Кремль решил перейти к угрозам.

Россию, видимо, напугала перспектива присоединения Сеула к программе НАТО PURL по финансированию закупок американского вооружения для украинской армии, после чего страна-агрессор перешла к угрозам в адрес южнокорейской стороны, пишет dialog.ua.

Спикер российского МИДа Мария Захарова заявила о готовности РФ принять «ответные асимметричные меры» в случае присоединения Южной Кореи к вышеназванной программе. Ее высказывание приводят официальные ресурсы российского внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, участие Сеула в подобных программах, независимо от того, будет ли оно прямым или косвенным, «отдаляет перспективы урегулирования конфликта».

Она добавила, что в таком случае РФ оставляет за собой право на «ответные действия», включая меры «асимметричного характера2, но не стала уточнять, о чем идет речь.

Накануне южнокорейские СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщали, что Сеул рассматривает различные варианты поддержки Киева. Среди обсуждаемых механизмов – возможное подключение к инициативе PURL, предусматривающей закупку вооружений у США для дальнейшей передачи украинской стороне.

После полномасштабного российского вторжения в Украину Южная Корея официально предоставляла Киеву гуманитарную и иную нелетальную поддержку. В то же время Северная Корея направляла своих военных в российскую оккупационную армию для участия в боевых действиях против Украины, а также поставляла РФ боеприпасы, ракеты и военную технику.

