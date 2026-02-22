В РФ испугались присоединения Сеула к закупкам оружия для Украины

В РФ испугались присоединения Сеула к закупкам оружия для Украины10
Кремль решил перейти к угрозам.
Россию, видимо, напугала перспектива присоединения Сеула к программе НАТО PURL по финансированию закупок американского вооружения для украинской армии, после чего страна-агрессор перешла к угрозам в адрес южнокорейской стороны, пишет dialog.ua.
Спикер российского МИДа Мария Захарова заявила о готовности РФ принять «ответные асимметричные меры» в случае присоединения Южной Кореи к вышеназванной программе. Ее высказывание приводят официальные ресурсы российского внешнеполитического ведомства.
По словам Захаровой, участие Сеула в подобных программах, независимо от того, будет ли оно прямым или косвенным, «отдаляет перспективы урегулирования конфликта».
Она добавила, что в таком случае РФ оставляет за собой право на «ответные действия», включая меры «асимметричного характера2, но не стала уточнять, о чем идет речь.
Накануне южнокорейские СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщали, что Сеул рассматривает различные варианты поддержки Киева. Среди обсуждаемых механизмов – возможное подключение к инициативе PURL, предусматривающей закупку вооружений у США для дальнейшей передачи украинской стороне.
После полномасштабного российского вторжения в Украину Южная Корея официально предоставляла Киеву гуманитарную и иную нелетальную поддержку. В то же время Северная Корея направляла своих военных в российскую оккупационную армию для участия в боевых действиях против Украины, а также поставляла РФ боеприпасы, ракеты и военную технику.