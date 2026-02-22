В Киеве анонсировали ответ на «энергетический шантаж» Фицо и Орбана 2 22.02.2026, 5:00

В МИД напоминают, что Украина имеет вполне официальные механизмы сотрудничества с ЕС.

Киев готов официально пожаловаться в Европейский союз на Венгрию и Словакию, если они воплотят свою угрозу об энергетической блокаде Украины. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

В ведомстве осудили «ультиматумы и шантаж» со стороны руководства Венгрии и Словакии относительно прекращения энергоснабжения между нашими странами, а также обвинили правительства обоих государств в подыгрывании агрессору. При этом в МИД отметили, что Будапешт и Братислава действуют в ущерб собственным энергетическим компаниям, которые поставляют Украине электроэнергию на коммерческой основе.

«Такие действия в ситуации массированных и целенаправленных российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины и попыток Москвы оставить украинцев без электроэнергии, отопления и газа во время экстремальных морозов, являются провокационными, безответственными и ставят под угрозу энергетическую безопасность всего региона», - говорится в заявлении.

В украинском МИД еще раз напомнили, что нефтепровод «Дружба» повредила Россия, а Украина уже предложила альтернативные пути поставки не российской нефти в эти страны.

«В условиях безосновательных и безответственных угроз, которые звучат из Будапешта и Братиславы в последние дни, Украина рассматривает возможность задействовать «Механизм раннего предупреждения», предусмотренный Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Ультиматумы следует отправлять в Кремль, а точно не в Киев», - добавили в ведомстве.

