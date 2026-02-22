В Киеве прогремели взрывы: россияне атаковали баллистикой и запустили «Цирконы»7
- 22.02.2026, 8:37
- 7,268
Появились подробности ночного удара.
В ночь на 22 февраля в Киеве прогремели взрывы: россияне запустили по украинской столице баллистические ракеты и гиперзвуковые ракеты «Циркон».
Перед этим Воздушные силы и мониторинговые каналы предупреждали об угрозе применения врагом баллистических ракет из Брянска. «Фокус» собрал все, что известно об атаке на столицу.
Около 04:00 часов мониторинговый канал monitor сообщил о возможном выходе баллистических ракет с территории РФ в направлении Украины. Воздушные силы уточнили, что скоростные цели взяли курс на Киев.
Всего, по предварительным данным мониторинговых каналов, россияне запустили сразу 4 баллистические ракеты по столице. Через мгновение в Киеве прогремели взрывы на фоне атаки.
Через несколько минут военные объявили о дополнительной опасности из-за угрозы пусков баллистических ракет из оккупированного Крыма. Мониторинговые каналы сообщили, что были зафиксированы выходы вражеских целей: предварительно, россияне запустили ракеты типа «Циркон», которые двигались в направлении Киевской области.
Воздушные силы уточнили, что ракеты двигались на Киев. Через несколько минут в сети снова сообщили о взрывах в столице и повторных выходах «Цирконов» с южного направления в направлении Киевщины.
По данным мониторинговых каналов, взрывы на фоне атаки «Цирконов» прозвучали в пределах Киевской области. Было применено несколько ракет.
Около 04:30 часов мониторинговые каналы предупредили о повторных пусках баллистических ракет из Брянска в направлении Киева. В столице снова были слышны мощные взрывы.
Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что враг атакует столицу баллистическими ракетами, и призвал жителей находиться в укрытиях.
Параллельно враг атаковал Киев ударными БпЛА типа «Шахед», писали мониторинговые каналы.