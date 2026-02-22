Удар дронов по российской нефтебазе в Крыму показали на видео
- 22.02.2026, 9:07
Точно в цель.
Силы обороны Украины поразили российскую дальнобойную реактивную систему «Торнадо-С» и нефтебазу в оккупированном Крыму.
Об этом сообщают Силы беспилотных систем Украины.
Уничтожение «Торнадо-С» и удар по нефтебазе
Операторы 1-го отдельного центра СБС в координации с Центром глубинных поражений обнаружили и атаковали РСЗО 9К515 «Торнадо-С» - систему, способную поражать цели на расстоянии до 120 км.
Кроме этого, был нанесен удар по нефтебазе в поселке Гвардейское Симферопольского района.
Этот объект является стратегически важным, поскольку обеспечивает горючим российские войска на полуострове. Повреждение предприятия приводит к снижению мобильности группировки врага.