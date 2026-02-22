закрыть
26 февраля 2026, четверг, 10:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Удар дронов по российской нефтебазе в Крыму показали на видео

  • 22.02.2026, 9:07
  • 4,604
Удар дронов по российской нефтебазе в Крыму показали на видео

Точно в цель.

Силы обороны Украины поразили российскую дальнобойную реактивную систему «Торнадо-С» и нефтебазу в оккупированном Крыму.

Об этом сообщают Силы беспилотных систем Украины.

Уничтожение «Торнадо-С» и удар по нефтебазе

Операторы 1-го отдельного центра СБС в координации с Центром глубинных поражений обнаружили и атаковали РСЗО 9К515 «Торнадо-С» - систему, способную поражать цели на расстоянии до 120 км.

Кроме этого, был нанесен удар по нефтебазе в поселке Гвардейское Симферопольского района.

Этот объект является стратегически важным, поскольку обеспечивает горючим российские войска на полуострове. Повреждение предприятия приводит к снижению мобильности группировки врага.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип