Удар дронов по российской нефтебазе в Крыму показали на видео 22.02.2026, 9:07

4,604

Точно в цель.

Силы обороны Украины поразили российскую дальнобойную реактивную систему «Торнадо-С» и нефтебазу в оккупированном Крыму.

Об этом сообщают Силы беспилотных систем Украины.

Уничтожение «Торнадо-С» и удар по нефтебазе

Операторы 1-го отдельного центра СБС в координации с Центром глубинных поражений обнаружили и атаковали РСЗО 9К515 «Торнадо-С» - систему, способную поражать цели на расстоянии до 120 км.

Кроме этого, был нанесен удар по нефтебазе в поселке Гвардейское Симферопольского района.

Этот объект является стратегически важным, поскольку обеспечивает горючим российские войска на полуострове. Повреждение предприятия приводит к снижению мобильности группировки врага.

