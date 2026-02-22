Трамп заявил о введении пошлин в 15% на весь импорт в США 8 22.02.2026, 9:16

Вместо ранее объявленных 10%.

Президент Дональд Трамп заявил, что повысит объявленные им в пятницу глобальные пошлины с 10% до 15%, после решения Верховного суда США, который признал незаконным механизм введения тарифов главой Белого дома. Об этом Трамп написал в Truth Social, сообщает The Moscow Times.

«Я, как президент Соединенных Штатов Америки, немедленно повышаю мировой тариф на ввоз товаров и услуг для стран, многие из которых десятилетиями «обворовывали» США безнаказанно (пока я не пришел к власти!), с 10% до полностью разрешенного и юридически обоснованного уровня в 15%», — заявил президент. Трамп также написал, что Верховный суд принял «абсурдное, плохо составленное и крайне антиамериканское решение» по пошлинам, которые он ввел после возвращения в Белый дом в 2025 году.

Трамп объявил о пошлинах в феврале 2025 года, после своей инаугурации. Тарифы на импорт в США коснулись Канады, Китая и Мексики за недостаточную, по его мнению, борьбу с предотвращением поставок в США наркотика фентанила. 2 апреля президент объявил о введении 10%-ного сбора на ввоз товаров практически из всех стран мира. Дополнительные ставки также были установлены для десятков стран, которые Вашингтон объявил недобросовестными участниками международной торговли.

Трамп объяснял эти меры чрезвычайной экономической ситуацией из-за роста торгового дефицита США. До него с этими целями закон о чрезвычайных ситуациях не применялся. В соответствии со статьей 122 Закона о торговле от 1974 года президент имеет право вводить тарифы на 150 дней без одобрения Конгресса. Затем для их дальнейшего действия потребуется одобрение Конгресса.

В пятницу ВС США большинством голосов (6 против 3) постановил, что Трамп действовал незаконно, используя указанный закон для оправдания своих «взаимных» тарифов.

За время их действия власти успели собрать с импортеров по меньшей мере $133,5 млрд, и теперь компании намерены возместить эти убытки через суды.

