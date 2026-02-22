Украина устроила России воздушную блокаду 1 22.02.2026, 9:25

Американские аналитики раскрыли подробности.

Украинские войска наносят удары по российским военным объектам на оккупированной территории Украины. Защитники накануне поразили два российских пограничных корабля и столько же самолетов-амфибий Бе-12 вблизи оккупированного Крыма, а также ряд целей на ВОТ Донецкой и Луганской областей.

Заметное увеличение украинских ударов средней дальности по российским военным объектам в оккупированной части Украины фиксируется с декабря 2025 года, сейчас можно говорить о «воздушной блокаде» боевых действий на ВОТ. Об этом говорится в новом материале американского Института изучения войны (ISW).

Что известно

Аналитики вспомнили об эффективных ударах средней и большой дальности, которые Силы обороны нанесли по российским военным целям на временно оккупированных территориях Украины.

Так, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, в ночь на 21 февраля были поражены два российских пограничных патрульных корабля проекта 22460 «Охотник» вблизи оккупированного Инкермана в Крыму – цели поражены примерно в 237 километрах от линии фронта. А на авиаремонтном заводе в Евпатории (в 165 км от линии соприкосновения) Силы обороны поразили два самолета-амфибии Бе-12.

На материковой части Украины враг также понес потери. Защитники нанесли удары по российской реактивной системе залпового огня (РСЗО) «Торнадо» вблизи оккупированной Астраханки в Запорожье (примерно в 61 километре от линии фронта); российскому складу материально-технических ресурсов в оккупированных Пологах (примерно в десяти километрах от линии фронта); складу горюче-смазочных материалов в оккупированном Донецке (примерно в 45 километрах от линии фронта), а также по российскому производственно-техническому цеху вблизи оккупированной Новой Каракубы в Донецкой области (примерно в 65 километрах от линии фронта).

В ISW добавили, что 21 февраля Силы беспилотных систем ВСУ показали геолокационные видеозаписи, на которых видно, что украинские войска наносят удар по пункту сосредоточения операторов беспилотников 76-й воздушно-десантной дивизии РФ в оккупированном Селидово Донецкой области (примерно в 17 километрах от линии фронта).

«ISW наблюдает заметное увеличение украинских ударов средней дальности по российским военным объектам в оккупированной Украине с декабря 2025 года, поскольку украинские войска проводят собственную кампанию по воздушному перехвату на поле боя параллельно с российской кампанией, которая способствовала российскому продвижению осенью 2025 года», – резюмировали аналитики.

