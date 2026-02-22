Как фанера над Миланом 8 22.02.2026, 9:34

Впервые в истории белорусские спортсмены остались на Олимпиаде без наград.

Белорусские спортсмены завершили выступления на XXV зимних Олимпийских играх. Все усилия власти добить спорт как явление полностью оправдали себя. Впервые в истории белорусы осталась без медалей, пишет «Салідарнасць».

Из наивысших достижений: олимпийская чемпионка 2018-го и серебряный призер 2022-го Анна Гуськова завоевала 8-е место в лыжной акробатике, а конькобежка Марина Зуева стала 6-й в скоростном беге на 5000 м. Остальные места, завоеванные белорусскими спортсменами, начинаются со второй половины десятка (вплоть по 48-е).

Фристайлистка Анна Гуськова. XXV зимние Олимпийские игры

Примечательно, что до нынешней Олимпиады, начиная с 1994 года, белорусы постоянно завоевывали медали. Всего в копилке сборной 20 наград: 8 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых.

И вот результат, который достиг белорусский спорт под чутким руководством главного спортсмена страны.

И все было бы не так грустно, если бы в конце минувшего декабря власти не приняли программу по физической культуре на ближайшие пять лет. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. В нем расписано, сколько наград ждут от белорусов на Олимпийских играх, чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы в олимпийских дисциплинах.

Итак, барабанная дробь...

Как вы думаете, кто ответит за срыв показателей? С нетерпением ждем совещание у Лукашенко, чтобы узнать о неблагодарных спортсменах, кознях проклятого Запада и двойных стандартах.

