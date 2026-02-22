В российских Энгельсе и Саратове прогремели взрывы после атаки дронов
- 22.02.2026, 9:43
Начались пожары.
В Энгельсе и Саратове в ночь на 22 февраля прогремели взрывы после атаки неизвестных дронов. На кадрах очевидцы комментруют пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Удары по Энгельсу
Об угрозе атаки беспилотников после полуночи сообщали местные паблики, информацию в своем Telegram подтвердил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин - он сообщал об угрозе для всего региона.
Вскоре в telegram-каналах начали появлятся кадры атаки дронов и их последствий. Очевидцы, комментируя происходящее, обращали внимание на два очага огня.
Примечательно, что параллельно с оповещением об угрозе дронов мониторы сообщали о якобы взлете бомбардировщика Ту-160.
Атака на Саратов
Также стало известно об атаке дронов в Саратове - появились кадры со столбами дыма якобы над НПЗ.
«Взрывы над городом начались около 02:00 ночи и продолжаются до сих пор. Всего было слышно около 8-10 громких звуков в южной части, от которых сработали сигнализации у машин», - написал один из пабликов.
Местные сообщили, что видели две вспышки над рекой Волгой.
«По словам очевидцев, сбито уже несколько вражеских дронов. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Над городами воет сирена воздушной опасности», - добавили в одном из Telegram-каналов.
Еще известно, что в аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за атаки.