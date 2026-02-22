В российских Энгельсе и Саратове прогремели взрывы после атаки дронов 22.02.2026, 9:43

5,536

Начались пожары.

В Энгельсе и Саратове в ночь на 22 февраля прогремели взрывы после атаки неизвестных дронов. На кадрах очевидцы комментруют пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Удары по Энгельсу

Об угрозе атаки беспилотников после полуночи сообщали местные паблики, информацию в своем Telegram подтвердил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин - он сообщал об угрозе для всего региона.

Вскоре в telegram-каналах начали появлятся кадры атаки дронов и их последствий. Очевидцы, комментируя происходящее, обращали внимание на два очага огня.

Примечательно, что параллельно с оповещением об угрозе дронов мониторы сообщали о якобы взлете бомбардировщика Ту-160.

Атака на Саратов

Также стало известно об атаке дронов в Саратове - появились кадры со столбами дыма якобы над НПЗ.

«Взрывы над городом начались около 02:00 ночи и продолжаются до сих пор. Всего было слышно около 8-10 громких звуков в южной части, от которых сработали сигнализации у машин», - написал один из пабликов.

Местные сообщили, что видели две вспышки над рекой Волгой.

«По словам очевидцев, сбито уже несколько вражеских дронов. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Над городами воет сирена воздушной опасности», - добавили в одном из Telegram-каналов.

Еще известно, что в аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за атаки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com