26 февраля 2026, четверг, 10:47
Командиры РФ в Крыму подделывают документы срочников и отправляют их на фронт

4
  • 22.02.2026, 10:15
  • 5,936
Командиры РФ в Крыму подделывают документы срочников и отправляют их на фронт

Украинские партизаны узнали, как работает «схема».

Российские командиры во временно оккупированном Крыму массово подделывают документы солдат срочной службы, переводя их на контракт без их согласия.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

Агент движения из одной из частей 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, дислоцированной в Крыму, сообщил о системной практике незаконного перевода срочников на контрактную службу.

То, что происходит в его части - отработанная схема, которая действует по всей бригаде и других подразделениях на полуострове.

Командиры сначала пытаются уговорить - обещают деньги, льготы, легкую службу. Когда это не работает, начинаются угрозы: отправим в штрафбат, в пехоту на передовую, сделаем службу невыносимой. А если и это не помогает - просто подделывают подписи.

«Я сам видел, как старшина ставил автографы за трех ребят сразу. Один и тот же почерк на всех документах. Ребята узнали об этом только когда им выдали предписания на отправку в зону боевых действий», - рассказал агент.

Он подчеркивает: это не исключение, а норма. В его части за последние два месяца таким образом «оформили» более 15 человек. Аналогичная картина и в других подразделениях ВС РФ по всему Крыму - система работает по единому сценарию.

Отмечается, что РФ испытывает острый дефицит живой силы, особенно в частях морской пехоты, которые несут тяжелые потери на передовой. Срочно призванные - самая беззащитная категория, которую проще всего взломать, обмануть или просто подделать документы.

Написать комментарий 4

