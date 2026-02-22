Командиры РФ в Крыму подделывают документы срочников и отправляют их на фронт 4 22.02.2026, 10:15

Украинские партизаны узнали, как работает «схема».

Российские командиры во временно оккупированном Крыму массово подделывают документы солдат срочной службы, переводя их на контракт без их согласия.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

Агент движения из одной из частей 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, дислоцированной в Крыму, сообщил о системной практике незаконного перевода срочников на контрактную службу.

То, что происходит в его части - отработанная схема, которая действует по всей бригаде и других подразделениях на полуострове.

Командиры сначала пытаются уговорить - обещают деньги, льготы, легкую службу. Когда это не работает, начинаются угрозы: отправим в штрафбат, в пехоту на передовую, сделаем службу невыносимой. А если и это не помогает - просто подделывают подписи.

«Я сам видел, как старшина ставил автографы за трех ребят сразу. Один и тот же почерк на всех документах. Ребята узнали об этом только когда им выдали предписания на отправку в зону боевых действий», - рассказал агент.

Он подчеркивает: это не исключение, а норма. В его части за последние два месяца таким образом «оформили» более 15 человек. Аналогичная картина и в других подразделениях ВС РФ по всему Крыму - система работает по единому сценарию.

Отмечается, что РФ испытывает острый дефицит живой силы, особенно в частях морской пехоты, которые несут тяжелые потери на передовой. Срочно призванные - самая беззащитная категория, которую проще всего взломать, обмануть или просто подделать документы.

