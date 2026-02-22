Белоруска сдавала квартиру и была в шоке, когда жильцы отдали ей ключи 42 22.02.2026, 22:23

Квартиранты изначально произвели приятное впечатление.

Два с половиной года пользовательница Threads Алеся сдавала свою квартиру. Люди, которые ее снимали, изначально произвели на белоруску приятное впечатление. Недавно девушка с супругом решили продать эту недвижимость и попросили жильцов выселиться. По словам хозяйки, когда она увидела, во что превратили ее «квадраты», была в шоке. «Они просто убили квартиру», — написала она в своем аккаунте. В комментариях с ней согласились не все, пишет «Зеркало».

Так выглядит квартира Алеси после выселения квартирантов

Фото: Threads @alex.aleks.al

Судя по фото, которые выложила Алеся, они с супругом сдавали однушку с отдельной кухней и коридором. Снимали знакомые отца девушки — женщина (примерно 55 лет) и мужчина такого же возраста.

— И вот женщина изначально была приятная, платила каждый месяц как положено, залог мы не брали, — рассказывает автор поста. — Из-за того, что решили продавать квартиру, в начале ноября 2025-го попросили, [чтобы] за январь 2026-го они ее освободили. «Да, без проблем», — мы получили ответ.

Так выглядела квартира Алеси до квартирантов

Фото: Threads @alex.aleks.al

По словам девушки, позже жильцы попросили увеличить срок выселения до 20 февраля. Объясняли, что хотят оформить инвалидность мужчине и уехать в Россию. Алеся с супругом пошли им навстречу.

— В итоге, договорились на утро этой пятницы (20 февраля. — Прим. ред.), что они сдают ключи. Они перенесли на вечер, потом на утро субботы, потом на обед субботы, — описывает происходящее девушка. — Мы тут на уступку не пошли.

Так выглядела квартира Алеси до квартирантов

Фото: Threads @alex.aleks.al

Хозяева все-таки встретились с жильцами.

— Видели бы вы мое лицо, когда я увидела квартиру, — не скрывает эмоций Алеся. — Это, б***дь, просто бомжатник. Так они еще не забрали вещи свои.

Так выглядит квартира Алеси «после» квартирантов

Фото: Threads @alex.aleks.al

По словам хозяйки, обои в комнате порваны, на кухне — прокурены, газовая плита «убита».

— Я не фоткала, какой грязный холодильник изнутри, но вы посмотрите, какая плита: там, б***дь, нет покрытия в центре! — эмоционально написала девушка.

Так выглядит квартира Алеси «после» квартирантов

Фото: Threads @alex.aleks.al

За пять часов ее пост собрал более 75 тысяч просмотров. Под ним свыше 160 комментариев. Не все пользователи Threads разделяют эмоции Алеси. Приводим некоторые из мнений:

«Вы серьезно? Давайте посмотрим на ваши фото. Обои изначально уже были драные, в санузле явная протечка, от чего обои и отклеились. Плита просто отмывается, там, похоже, кофе пролили и пригорело»;

«Там под окном обои, очевидно, отошли от сырости, потому что перепад температур. Кресло на колесиках — да, обычно оставляет такие следы. Все это называется следами бытования, естественным износом. Так и бывает, когда в квартире живут люди. Плиту, конечно, постарались «убить», тут не спорю»;

«Плита, конечно, их вина, но все остальное — у вас очень бюджетный ремонт. Он убивается быстро»;

«Про какой «естественный износ» все пишут? У вас такой же п***ц дома после 2,5 лет проживания? Я согласна, что ничего, прям, критичного и сложно поправимого нет, но не называйте это естественным износом. Это наплевательское отношение к имуществу, потому что оно чужое и ничего им за это не будет»;

«Не драматизируйте сильно, скоро наступит принятие и понимание, что обои сами отклеиваются, углы отлетают, без вытяжки краска темнеет, плиту время заменить. Ничего криминального не увидел, если клининг не был вписан, акта нет, то жильцы и не должны убирать. Через два года аренды, по-любому, нужно красить все и переклеивать. Если так относиться к выбору арендаторов и оформлению документов — это база»;

«Обои и пол — естественный износ. Это норма, плита просто, явно, изначально старая. Вы не сдавали им квартиру с суперкачественным ремонтом и хотите обратно идеал? Линолеум — это вообще расходник, и обои тоже. Они, кстати, имеют свойство отклеиваться»;

«Здесь совпало бинго: тяп-ляп ремонт и такой же образ жизни. Вот и итог получился страшный. Но, в принципе, ничего непоправимого нет».

