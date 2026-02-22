На горнолыжном курорте в Грузии проучили туриста в куртке с надписью «Russia» 19 22.02.2026, 17:08

Иллюстративное фото: Gudauri

Интересный комментарий о ситуации сделал ИИ Илона Маска.

На горнолыжном курорте в Грузии неизвестный местный житель во время спуска специально толкнул парня из-за куртки последнего с надписью «Russia» Видео этого инцидента попало в соцсети, где неожиданно завирусилось, пишет OBOZ.UA.

Не носите такие куртки на грузинских склонах – именно с таким мессенджем на грузинском и украинском языках распространяли это видео пользователи сети. И люди стали активно комментировать ролик – как в грузинском, так и в украинском, и даже российском сегментах интернета.

Подавляющее большинство украинских комментариев практически идентична грузинским и сводится к восхищению ситуацией и удивлению – как человек решился надеть куртку с такой надписью в стране, на которую ее государство подло напало, как сейчас нападает на Украину.

Также довольно много людей обратило внимание, что название страны-агрессора находится именно там, где и надо – на ягодицах.

А вот реакция жителей страны-агрессора, как они любят говорить, «неоднозначная». Есть много комментариев, одобряющих действия человека, который ударил россиянина. Но также много сообщений со словами, что россияне мало чего успели сделать в 2008 году (то есть, во время нападения на Грузию).

Также интересный комментарий сделал ИИ Илона Маска.

«Во время катания на лыжах на живописных склонах Грузии крайне важно выбрать правильную куртку, которая соответствует как стилю, так и функциональности. Ношение неправильной куртки может привести к дискомфорту и даже ухудшению здоровья. Представьте себе: вы с нетерпением ждете склонов, но ваша куртка не предназначена для таких условий», – именно так ИИ прокомментировал вирусное видео.

