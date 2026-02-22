В Беларуси — рекордный кадровый голод

В Беларуси — рекордный кадровый голод15
- 22.02.2026, 11:09
- 6,238
Количество незанятых вакансий достигло максимума.
В Беларуси в прошлом году наблюдалась самая острая нехватка работников за весь период независимости. Это следует из базы данных Белстата, пишет «Зеркало».
В 2025 году на рынке труда был рекордный дефицит работников, судя по заявленному нанимателями числу вакансий — 163 794.
Число свободных рабочих мест, на которые искали новых специалистов, увеличивалось в конце 2010-х, достигнув пика в 2019-м — 83 571. Годом позже количество вакансий снизилось до 71 995. А потом начало расти более интенсивными темпами.
В результате с 2020 по 2025 год количество заявленных вакансий увеличилось более чем в два раза.