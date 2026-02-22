закрыть
26 февраля 2026, четверг, 12:15
Самый дешевый внедорожник Mercedes всех удивит

  • 22.02.2026, 11:19
Самый дешевый внедорожник Mercedes всех удивит
Фото: Mercedes-Benz

Для авто применили неожиданные технические решения.

Новый Mercedes Гелендваген станет самым дешевым внедорожником компании и присоединится к линейке старшего SUV как упрощенный вариант. Автомобиль удивит всех своими техническими решениями.

Знаменитый внедорожник постепенно готовят к премьере в новой модификации. Уже примерно известно, каким будет этот автомобиль. Motor1 показывает новый Mercedes G-Class 2027 года – это предварительный проект, который намекает на реальную внешность.

Ожидалось, что новый Mercedes Little G (рабочее название) построят в рамках свежей архитектуры MMA, которая позволяет устанавливать и двигатели внутреннего сгорания, и электромоторы.

Фото: Motor1
Фото: Motor1

Однако в компании ранее отметили, что для внедорожника готовят полностью новую рамную платформу. То есть идеологически автомобиль будет очень близок к полноразмерному Mercedes G-Class. Но окажется компактнее, дешевле и получит уникальные компоненты.

Изначально было известно об электрических силовых установках. Однако теперь сообщается, что приоритет могут отдать гибридным вариантам.

