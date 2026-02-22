Теракт во Львове: появилось видео с места взрыва 3 22.02.2026, 11:26

7,230

Из-за значительной силы взрывной волны в окружающих домах выбило окна.

В сети появилось видео с места теракта в центре Львова, в результате которого погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька.

Как отмечает «Радио Свобода», теракт произошел в нежилом здании, расположенном в центральной части города. Из-за значительной силы взрыва в окружающих домах выбило окна. На месте работают соответствующие службы, обстоятельства происшествия выясняются.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com