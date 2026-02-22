Теракт во Львове: появилось видео с места взрыва

Теракт во Львове: появилось видео с места взрыва3
- 22.02.2026, 11:26
- 7,230
Из-за значительной силы взрывной волны в окружающих домах выбило окна.
В сети появилось видео с места теракта в центре Львова, в результате которого погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька.
Как отмечает «Радио Свобода», теракт произошел в нежилом здании, расположенном в центральной части города. Из-за значительной силы взрыва в окружающих домах выбило окна. На месте работают соответствующие службы, обстоятельства происшествия выясняются.