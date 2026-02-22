закрыть
26 февраля 2026, четверг, 12:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Теракт во Львове: появилось видео с места взрыва

3
  • 22.02.2026, 11:26
  • 7,230
Теракт во Львове: появилось видео с места взрыва

Из-за значительной силы взрывной волны в окружающих домах выбило окна.

В сети появилось видео с места теракта в центре Львова, в результате которого погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька.

Как отмечает «Радио Свобода», теракт произошел в нежилом здании, расположенном в центральной части города. Из-за значительной силы взрыва в окружающих домах выбило окна. На месте работают соответствующие службы, обстоятельства происшествия выясняются.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип