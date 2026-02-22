В Беларусь идет «неустойчивая» весна 1 22.02.2026, 12:30

Стало известно, где будет до +12°C.

После чрезвычайно морозных января и почти всего февраля в Беларусь на последней неделе календарной зимы наконец-то приходит тепло. Пускай пока неустойчивая, с дождями, но все же почти весна принесет потепление, пишет «Телеграф».

Как сообщил в субботу синоптик Дмитрий Рябов, погода на предстоящей неделе по всей стране будет определяться влиянием атлантических циклонов. И да, они принесут определенное потепление, но вместе с ним — атмосферную неустойчивость.

«В последние зимние дни погода сменит гнев на милость: станет мягче, но будет неустойчивой. Атлантические циклоны начнут проторять дорогу теплу. Все чаще днем будет плюс, а осадки – в виде дождя», — пообещал метеоролог.

По его словам, до настоящей метеорологической, а не календарной, весны еще далеко, однако каждый новый морозный период будет короче и слабее предыдущего. «Весна будет входить плавно, но уверенно», — констатировал Рябов.

Когда и где самый большой плюс

Если начало недели встретит белорусов привычными снегопадами и ощущением зимы, то уже к ее середине характер погоды начнет резко меняться. В понедельник, 23 февраля, республика еще будет находиться во власти ненастного циклона с обильными снегопадами. Однако уже во вторник и среду начнут активно поступать атлантические воздушные массы: снег на западе и юге страны будет все чаще переходить в мокрый снег и дождь.

А вот самый настоящий прорыв тепла ожидается в четверг, 26 февраля. Благодаря области высокого давления и влажным воздушным массам с юго-запада Европы, столбики термометров на западе Брестской и Гродненской областей впервые за долгое время поднимутся до +12°C.

Однако расслабляться рано. Уже в пятницу погода вновь испортится из-за подхода нового атмосферного фронта с Балтики, который принесет интенсивные осадки. Первые выходные весны, 28 февраля и 1 марта, также пройдут под знаком фронтов: будет ветрено, влажно и пасмурно, но при этом все-таки тепло.

К чему готовиться белорусам

Главной проблемой ближайших дней станет резкий перепад температур и осадки, которые создадут крайне опасную обстановку на дорогах и тротуарах. Согласно прогнозам Белгидромета и Дмитрия Рябова, в течение недели дождь сменит снегопады, что приведет к гололедице.

Естественно, влага и потепление вызовут туманы. В условиях плохой видимости и скользких дорог резко возрастает риск ДТП (дорожно-транспортных происшествий). Так что всем — и водителям, и пешеходам — стоит быть предельно осторожными.

Кроме того, высокая влажность воздуха (до 90% в следующие выходные) в сочетании с околонулевыми температурами создает риск для людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы.

Прогноз по дням

Воскресенье, 22 февраля: Облачно. Ночью снег, мокрый снег, днем дождь. Местами туман, гололед. Ночью -2..-12°C, днем -1..+5°C.

Понедельник, 23 февраля: Сильный снег, переходящий в дождь. Туман, гололедица. Ночью +1..-7°C, днем от +5°C на юго-западе до -3°C на северо-востоке.

Вторник, 24 февраля: Осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман и гололедица. Ночью -4..+2°C, днем от +5°C на юго-западе до -2°C на северо-востоке.

Среда, 25 февраля: Небольшой снег и мокрый снег. Местами гололедица. Ночью +1..-7°C, днем до +5°C в Бресте, в Витебске до -3°C.

Четверг, 26 февраля: Без существенных осадков, лишь на севере снег. Туман, гололед. Пик потепления: ночью -3..+3°C, днем от +2°C на востоке до +12°C на западе страны.

Пятница, 27 февраля: Осадки на большей части территории, на северо-западе сильные. Туман. Ночью -1..+3°C, днем от +2°C на востоке до +10°C в Брестской области.

Суббота, 28 февраля: Дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер порывистый. Ночью 0..+6°C, днем от +3°C на севере до +10°C на юге.

Воскресенье, 1 марта: Осадки различной интенсивности. Ночью и утром сильный туман. Ночью 0..+5°C, днем от +2°C на севере до +8°C на юго-востоке.

