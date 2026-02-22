закрыть
26 февраля 2026, четверг
В Мстиславле горело общежитие

  • 22.02.2026, 12:38
Спасены двое, эвакуированы 68 человек.

Вечером в Мстиславле вспыхнул пожар в пятиэтажном общежитии на улице Кирова, работники МЧС спасли двоих человек, сообщили в пресс-службе ведомства, пишет «Зеркало».

Сигнал о возгорании поступил через систему передачи извещений о ЧС «Молния». По прибытии к месту вызова спасатели обнаружили открытое горение из окна на первом этаже. Коридор здания был полностью заполнен дымом. Через оконный проем пожарные вывели двух мужчин и передали их медикам.

Также спасатели эвакуировали 68 жильцов, включая 15 детей.

Пожар полностью ликвидирован, обстоятельства происшествия уточняются. На месте работало пять единиц техники МЧС.

