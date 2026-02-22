Зловещая придурковатость Кремля 3 Александр Адельфинский

22.02.2026, 12:49

6,414

Машина российского режима может заблокировать сама себя.

Законопроект Госдумы позволит российским силовикам проводить профилактические беседы» с людьми, замеченными в «неправильном представлении об истории России» и в «уклонениях от обязанности по защите Отечества».

Понятно, депутаты давно прошлись по всему, что хоть как-то оставляло населению возможность быть вне генерального курса властей на дальнейшую всеобщую рашизацию, а дальше остаются более и более сумасшедшие инициативы, поскольку думцам надо постоянно доказывать преданность верховному людоеду.

Несомненно, разные депутатские хотелки при их воплощении не станут тотальными, особенно с поправкой на территорию страны и невозможность выполнить все, что принялось и одобрилось. Да, элементарная нехватка кадров «на местах» не позволит силовикам войти к каждому, кто «неправильно представляет», но выборочно они непременно станут вламываться и проводить «профилактические беседы».

Следует учесть и то, что силовики толкуют подобную «профилактику» ровно так, как им позволяет выбор их занятий и диктует предыдущая практика действий. То есть, попадись им мыслящий и не молчащий гражданин, стиль общения будет – «лицом в пол» с разной степенью карательности. А дальше можно приписать жертве сопротивление и даже нападение – и реагировать уже в соответствии с надуманной формулировкой.

Зловещая придурковатось диких инициатив только сперва способна вызвать саркастическую улыбку, мол, додумались до полной глупости. На самом деле, подобный идиотизм открывает двери многим преследованиям в провинции, о которых мы с вами не узнаем, поскольку такие «беседы» суть прямое запугивание, нешуточные угрозы и более чем вероятные дальнейшие репрессии.

Система все глубже лезет в личное, в «мыслепреступление», в индивидуальные характер и воспитание, вторгается за черту представляемого. «На местах», проводя такие «беседы», можно уже станет заодно и потребовать к осмотру содержимое смартфонов, компьютеров, поскольку люди будут запуганы самими фактами дурацких и опасных контактов с силовиками-карателями, не отягощенными умом и изяществом манер.

Что дальше? Более чем вероятно, например, введение наказаний за VPN, по принципу «почему бы и нет». Со временем столь же вероятны наказания уже не за «поиск» запрещенной информации, а за наличие в гаджете по факту проверки, чтобы не заморачиваться со скользкой формулировкой «поиск». Будут ли наказывать всех пользователей? Конечно, нет, просто молва о любом наказании вполне достаточна для запугивания.

Система репрессий и лжи при этом нагружает сама себя таким количеством функций, что она и зашлаковывается собственной придурью, и испытывает растущие перегрузки. Есть надежда, что однажды встретятся две тенденции – самоутяжеление рашистской паранойи и, навстречу этому, растущая усталость населения от бесконечного психического гнета со стороны властей.

Возможно, придет момент, когда «верхи» не смогут выполнять собственные желания, а «низы» не захотят вестись на нескончаемую придурь. Тогда машина рашизма по факту может заблокировать сама себя. И ввергнется в ад, который сама себе приготовила.

Александр Адельфинский, kasparovru.com

