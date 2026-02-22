СМИ показали жуткие разрушения после ударов РФ по Киевской области 6 22.02.2026, 13:11

9,424

Видеофакт.

В ночь на 22 февраля армия России осуществила массированную комбинированную атаку по территории Украины. В результате в Софиевской Борщаговке прогремели взрывы, где несколько домов были разрушены, пишет OBOZ.UA.

Кадры публикуют медиа. По сообщению спасателей, там удалось спасти одного человека.

Удар по Софийской Борщаговке

В ГСЧС говорят, что в результате атаки, удалось спасти одного человека, в Фастовском районе — восемь человек, в том числе ребенка.

Разрушения и пожары есть в Обуховском, Броварском, Бориспольском, Бучанском и Фастовском районах области. Как сообщалось ранее, в Фастовском районе погиб мужчина. В Бориспольском районе получила ранения женщина. В целом последствия от ударов зафиксировали в пяти районах области.

В соседнем ЖК повылетали окна. Ракета взорвалась в частном секторе. Один из домов был разрушен, соседи бросились спасать людей, среди которых были и дети. Это подтвердил и нардеп Дмитрий Разумков, дом которого также пострадал во время атаки на Киевщину.

«Людей доставали из-под завалов, был приход ракеты, вероятно сбивания», — рассказал парламентарий в комментарии медиа.

Напомним, с вечера субботы, 21 февраля, Россия начала атаковать Украину дронами-камикадзе, которые запустила с нескольких локаций. Также захватчики нанесли удары баллистикой и ракетами «Циркон», а подутро стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 осуществили пуски крылатых ракет Х-101.

