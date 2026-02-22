В Барановичах испекли блин-гигант

В Барановичах испекли блин-гигант18
- 22.02.2026, 13:26
- 3,300
Три метра теста и час у огня.
В Барановичах во время масленичных гуляний испекли блин диаметром три метра. Кулинарный рекорд установили в парке животных — именно там на гигантской сковороде приготовили главный символ праздника, пишет Onliner.
По словам заведующей производством, к событию команда поваров готовилась около десяти дней. Для теста понадобилось 9 литров молока, три десятка яиц, 5,5 килограмма муки, 2 литра растительного масла, 300 граммов соли и 800 граммов сахара. Сковороду перед выпеканием прокаливали на углях около 20 минут, засыпав солью, затем очистили и смазали маслом.
После этого тесто аккуратно распределили по всей поверхности. За процессом следили десятки зрителей, а сами повара в течение часа практически не отходили от огня. Когда одна сторона подрумянилась, блин перевернули с помощью большой скалки под аплодисменты гостей.
Рекорд официально зарегистрировали представители проекта «Книга рекордов Беларуси». После фиксации достижения угощение разделили между гостями праздника.