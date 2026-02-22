Генерал раскрыл, что означает удар «Фламинго» по производству «Искадеров» в РФ 22.02.2026, 13:59

6,490

Украина идет в нужном направлении.

Украинские удары ракетами «Фламинго» по Воткинскому заводу свидетельствуют о том, что Украина масштабирует производство этих средств.

Такое мнение в эфире Radio NV высказал генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

«Несмотря на то, что россияне пытаются использовать все свои разведывательные возможности для того, чтобы выявлять, где находятся наши предприятия. И, как минимум, замедлять производство или остановить эти процессы. Однако предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины удается решать эти задачи, и мы видим их применение», - сказал эксперт.

Он добавил, что Украина и в дальнейшем будет совершенствовать «Фламинго». В частности – улучшать радиолокационную заметность и системы наведения этой ракеты.

«Постоянно нужно работать над совершенствованием своего оружия, что мы видим на примере «Фламинго». И здесь прогресс будет и дальше. Воткинск – это межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты с подводных лодок, оперативно-тактические ракетные комплексы, составляющие ракеты «Искандер». С учетом того, что боеголовка «Фламинго» – это больше тонны, то и последствия соответствующие. Вопрос в точности. Попали по цехам, где происходит сборка, принципиальным цехам, и поэтому последствия такие», - добавил Романенко.

