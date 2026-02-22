Стало известно, почему в минском метро синие поезда

Стало известно, почему в минском метро синие поезда9
22.02.2026
Метрополитен раскрыл секрет.
С момента запуска Минского метрополитена в 1984 году электропоезда всегда были синего цвета. Но это не значит, что другие цвета для окраса составов подземки не рассматривался, сообщает «Еврорадио».
В минском Метрополитене рассказали о том, почему остановились на голубых вагонах.
Цвет выбрали на Мытищинском машиностроительном заводе. Он поставлял поезда для метрополитенов Советского Союза еще задолго до появления метро в Минске, и все они были сине-голубыми.
«Этот цвет считается самым спокойным для восприятия. Окрас всех модификаций поездов Мытищинского завода оставался неизменным, вагоны были сине-голубыми», — говорят в минском Метрополитене.
Но в конце 1970-х конструкторы Мытищинского машиностроительного завода экспериментировали с покраской. Вагоны опытных составов были не только синими, но также желтыми и зелеными. Но по итогам эксперимента остановились на привычном нам синем варианте.