Переговоры — не более чем «театр кабуки».

Российский диктатор Владимир Путин может покинуть Украину только одним путем – поражением. Об этом пишет британский журналист, политолог Доминик Лоусон в колонке для The Times.

Вчера в Восточном Сассексе отмечали 14-й день рождения Егора, который вместе с матерью Верой переехал в Великобританию по программе «Жилище для Украины» в 2022 году. Тем временем дети в Киеве мерзнут после преднамеренного террористического удара России по энергетической инфраструктуре. Автор отмечает, что для большинства украинцев война не закончится и в этом году.

Как отметил Ярослав Трофимов, главный иностранный корреспондент The Wall Street Journal:

«Сэкономьте свое время и игнорируйте театр кабуки «мирных переговоров» о прекращении российской войны против Украины. Россия не собирается останавливать войну, пока не добьется капитуляции Украины, а Украина еще далеко не приближается к точке, когда она должна сдаться. Все остальное – это шум».

Россия не отступает и не соглашается на компромиссы

Несмотря на потери, Москва не намерена соглашаться на мирные условия, при которых она сохраняла бы контроль над оккупированными территориями, включая Крым. По мнению Лоусона, у Путина нет другого выхода, кроме полной капитуляции Украины, из-за внутренних и стратегических рисков:

«Что он будет делать с сотнями тысяч искаженных войной мужчин, многие из которых имеют криминальное прошлое, когда они вернутся в российское общество?"

Автор отмечает, что Россия последовательно милитаризирует экономику и общество: около 40% федеральных расходов направляется на оборону, а школьников учат использовать беспилотники и стрелковое оружие. Анастасия Воробьева из фонда «Global Rights Compliance» объясняет:

«Россия стратегически использует систему образования как оружие, чтобы воспитать милитаризованное поколение субъектов, которые принимают и воспринимают нормальность войны».

Дети и молодежь: новое поколение милитаризованных граждан

Документальный фильм Павла Таланкина «Пан Никто против Путина», номинированный на премию «Оскар», показывает, как учеников учат бросать гранаты и пользоваться автоматическим оружием. В фильме Путин заявляет: «Командиры не выигрывают войны. Учителя выигрывают войны».

Лоусон подчеркивает, что любой компромисс с Украиной не изменит милитаризованную структуру общества и экономики в России, а новые конфликты станут неизбежными: «Милитаризованная экономика и общество не будут отвергнуты ради другой модели. Вместо этого понадобится какая-то другая война – или возвращение к той, что в Украине».

Лоусон подчеркивает, что урок для российского народа может дать только поражение Путина:

«Когда думаешь о том, что Путин сделал с умами целого поколения российских детей, это только подчеркивает, насколько необходимо, чтобы их научили другому уроку. А это возможно только через поражение».

