Еще один привычный продукт в Беларуси стал «золотым»

22.02.2026, 14:32

11,254

Его теперь может себе позволить далеко не каждый белорус.

Издание «Салідарнасць», услышав отзывы, что теперь оливковое масло может себе позволить далеко не каждый белорус, прошлась по столичным магазинам, чтобы посмотреть на ценники. И убедилась, что это действительно так.

Оливковое масло – полезный продукт, который оказался доступен далеко не всем. Заправить салат или кашу оливковым маслом для многих стало роскошью. За последние несколько лет цена на оливковое масло в Беларуси выросла более чем на 100-150 процентов.

Во время нашего шопинга оказалось, что в небольших магазинах «у дома» оливковое масло даже если и продается, то в очень ограниченном ассортименте – нет спроса. Пенсионеры, которые являются завсегдатаями таких магазинов, в основном покупают традиционное подсолнечное масло, или подсолнечное с небольшим добавлением оливкового (такое предлагают многие торговые марки), иногда белорусские рапсовое или льняное.

Выгоднее всего покупать оливковое масло в больших сетевых супермаркетах, поскольку они часто устраивают акции по снижению цен.

Самое дорогое оливковое масло – нерафинированное первого холодного отжима Extra virgin. Оно и считается самым полезным, ведь содержит максимальное количество веществ, необходимых человеческому организму. Его и стараются купить белорусы, если решаются раскошелиться на полезный продукт.

В основном на полках минских магазинов представлено оливковое масло из Италии, Испании, Португалии, Греции. Но можно найти и из Азербайджана.

Цены на европейское оливковое масло стартуют от 60 рублей за литр и выше, в зависимости от производителя и размера тары. Для примера, цена на литр итальянского оливкового масла Extra virgin c лимоном – 176,28 рублей. Бутылка 250 граммов стоит 44,07 рублей.

Азербайджанское оливковое масло не особо уступает в цене европейскому. Литр оливкового рафинированного масла из Азербайджана в супермаркете «Корона» стоит от 76,92 до 92,40 рублей.

В Green в эти дни можно купить испанское оливковое масло, разлитое в Беларуси по цене 45,98 рублей за литр.

Есть в продаже и сирийско-турецкое оливковое масло. Цена: 79,8 рублей за литр.

Просмотрев все ценники, понимаем, что позволить себе этот продукт на зарплату или пенсию сегодня может далеко не каждый житель Беларуси. Но, если и покупать, то, как видим, выгоднее всего брать большую литровую бутылку.

