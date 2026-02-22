«Выбор небольшой, а запросы домостроевские» 33 22.02.2026, 15:07

Белоруска рассказала о свиданиях в 50+.

Знакомства онлайн — это «брачный рынок» с иллюзией бесконечного выбора, особенно если тебе 20 или 30. А легко ли найти своего человека, когда уже есть большой жизненный опыт и ты не готов заводить отношения «просто для галочки»? Психолог Оксана Ткачук рассказала, как обстоят дела с онлайн-знакомствами в категории 50+. И заодно поделилась, как отличить нарцисса по профилю и избежать разочарования от свиданий, пишет Onliner.

Фото: Onliner

«Мужчин в возрасте 50+ в приложениях уже немного»

— Я в разводе уже несколько лет и периодически пользуюсь приложениями для знакомств. В последнее время заметила такую тенденцию. Если еще пару-тройку лет назад в интернете можно было полноценно общаться — о своих интересах, о хобби (и это совершенно необязательно перерастало в личные отношения), то сейчас таких диалогов почти нет: все очень сухо, коротко, рационально и, я бы сказала, бездушно.

Мужчины заходят в твой профиль и прощупывают, насколько ты для них интересна не как человек, а как объект удовлетворения потребностей: готова ли к сексу без обязательств, есть ли у тебя дети, взрослые ли они и не придется ли их растить, живут ли они с тобой вместе, работаешь ты в найме или на себя. Эти вопросы, конечно, важные и нужные, но когда диалог начинается с них и напоминает собеседование, то интерес быстро пропадает…

Еще одно важное отличие знакомств в 50+ в том, что таких мужчин в приложениях не так уж много. Если среди 30−40-летних много интересных, энергичных, чем-то увлеченных свободных мужчин, то в 50+, к сожалению, выбор очень невелик.

Правда в том, что если мужчина после 50 отлично выглядит и кое-чего добился в жизни, то вряд ли обратит внимание на ровесницу. А если к этому возрасту он уже устал от жизни и ни к чему не стремится, то не возникает желания уже у тебя самой.

Еще хотелось бы, чтобы наши мужчины больше заботились о своем здоровье. Я понимаю, что в некоторых случаях это тяжело, особенно если работа в найме по восемь часов и мужчина старается побольше заработать. Человек приходит с работы вечером, ужинает, отдыхает и завтра снова идет на работу. Часто ему уже не до увлечений и тренажерки. Но все это сказывается на здоровье и внешнем виде. Ну и вредные привычки к 50, конечно, всегда сказываются на внешности, и это сразу заметно.

«Ред-флаг — когда плохо говорят о бывших женщинах и детях»

Конечно, при знакомствах много информации уже есть в профиле — и неважно, это дейтинговое приложение или страница в соцсетях. Для меня «красный флаг» — это когда у мужчины 50 фотографий в формате «смотри, какой я красавчик». Сюда же я отношу фотографии с сексуальным подтекстом. Понятно, что главный интерес у такого человека — секс.

Также настораживает, когда мужчина выдвигает много требований к женщине: «ты любишь готовить», «ищете принца — не пишите мне», «неликвид по возрасту — мимо», «с тарелочницами не общаюсь».

Еще больше информации можно получить в переписке. Как я уже сказала, не так часто встречаются случаи, когда мужчина заинтересованно общается и задает вопросы: что мне интересно, чем я занимаюсь — и открыто отвечает на такие же вопросы сам. А если пишет: «Привет, солнышко, а где ты живешь?», — то на этом наша переписка обычно заканчивается. Это значит, что мужчина, скорее всего, ищет секс и выбирает удобного партнера поближе к дому.

Если же у мужчины в профиле несколько фотографий, он понятно и открыто описывает себя и свою цель (например, «ищу серьезные отношения») и в этом описании чувствуется уважение и к себе, и к потенциальной партнерше, то, конечно, такой профиль располагает к себе. А еще под фотографиями женщины могут оставлять комментарии. Очень показательно, как мужчина реагирует на них: хорошо, если он доброжелателен и флиртует. А если пытается унизить или задеть, то все это легко считывается и экономит наше (женщин) время.

Но больше всего, конечно, человек раскрывается на свидании. Не знаю, как у других, но со мной мужчины очень легко идут на контакт, начинают рассказывать про свои прошлые отношения, про семью, бывших жен и детей. Я никогда не прерываю такие разговоры, потому что для меня, как для психолога, это дает много информации о человеке. Когда мужчины высказываются о своих женщинах в негативном и очерняющем ключе, то это, конечно, грустная история. Хочется сразу завершить это знакомство.

И совершенно отвратительное впечатление — когда мужчины плохо говорят о собственных детях.

Вообще моя профессия — это одновременно большой плюс и большой минус. Плюс в том, что я могу быстро понять, какие стратегии выстраивания отношений у человека, какой у него тип привязанности, могу попытаться спрогнозировать, как будут развиваться отношения дальше. Большой минус в том, что когда ты все это понимаешь, то чаще отказываешься от встреч, нежели соглашаешься. Многие знания — многие печали…

А вот финансовый вопрос для меня вообще самый легкий на свидании. Когда мы что-то заказываем (обычно что-то совершенно неприхотливое, типа кофе), я всегда говорю официанту: «Раздельный счет». Некоторые не против, некоторые начинают сопротивляться и говорят: «Прекратите сейчас же, что это такое, я сам все оплачу!» Если мужчина настаивает на том, чтобы оплатить мой кофе, то пожалуйста, пускай оплачивает.

Забавные случаи со свиданий

Раньше, если мужчина мне был интересен, то я сразу соглашалась идти на свидание. Но часто это потеря времени, а времени очень жаль. Поэтому сейчас моя стратегия такая: если мужчина вызывает симпатию, то мы переходим общаться в Telegram (там не видно моего номера телефона) и созваниваемся по видео. Если после этого интерес сохраняется, то можно переходить к общению по телефону и к свиданиям.

Как-то у меня была забавная история. Я люблю, особенно в теплое время года, ездить на велосипеде. Вот я приехала на свидание на велосипеде, и мужчина тоже. Только у меня он был горный, а у него какой-то небольшой, типа «Аист», с приделанным моторчиком. Он вызвался провожать меня до дома, и мы так и поехали: я на высоком велосипеде, а он рядом на маленьком ехал и тарахтел этим моторчиком. Свидание было без продолжения, но я всегда вспоминаю его с улыбкой.

И вот еще вспомнила ситуацию. Я пришла на встречу: мужчина был невысокий и немного полноват, зато с отличным чувством юмора. На первой встрече он азартно презентовал себя и «распускал перья»: рассказывал про свою компанию, про дом, про финансы. Но с учетом его самоиронии это не выглядело отталкивающим. Еще он открыто говорил о том, что хочет хозяйку в дом. В общем, я была готова встретиться с ним еще раз, и мы договорились созвониться.

На следующий день он мне звонит и говорит буквально следующее: «Привет. Говори адрес, я подъеду и поедем ко мне!» Я ответила, что мне не хочется ехать к нему домой, можем встретиться где-нибудь в городе. На что он быстро отвечает: «Ну, значит, в следующий раз!» — и бросает трубку. Я от неожиданности даже подвисла… Ну что сказать, с такими командирами мне однозначно не по пути, даже несмотря на их прекрасное чувство юмора и финансовую состоятельность.

Фото: Onliner

Ожидания мужчин 50+ на сайтах знакомств

Конечно, мужчины хотят, чтобы женщина была сексуально привлекательной. Здесь я их очень понимаю: они так устроены физиологически. А секс, согласитесь, очень важная часть совместной жизни, которую сексуально активные мужчины (и женщины тоже) не хотят исключать. Поэтому у женщин, которые не перестали ухаживать за собой и следят за здоровьем, объективно больше шансов.

Что же касается навыка «варить борщи» — это прекрасная опция, хотя многие мужчины, которые живут одни, как я поняла, умеют прекрасно готовить, у некоторых это даже в профиле прописано. Я считаю, что это большой плюс — самому уметь все то, что хочется видеть в женщине.

При этом мне кажется (я могу ошибаться), что многие мужчины моего возраста очень традиционно видят отношения: мол, есть мужские дела — ходить на работу, и есть женские — убирать, стирать, готовить и ходить на работу тоже. Это досталось нам в наследство от наших мам и бабушек, и многие женщины не оспаривают эту роль. Наши дети (вижу это по своему сыну и по его друзьям), слава богу, уже совершенно другие: они не делят обязанности по гендерному признаку и ведут быт вместе.

Если убрать все домостроевские стереотипы, то в принципе мы хотим видеть друг в друге приблизительно одинаковый перечень качеств: дружелюбие, умение договариваться, неконфликтность, умение обслуживать себя в быту, приятный внешний вид, заботу о себе и своем здоровье. Желателен какой-то приблизительно похожий социальный статус и уровень заработка, хотя это и не принципиально. Тогда это хороший вариант.

Как воспринимают возраст мужчины и женщины

Есть такое понятие, как объективная и субъективная значимость. Объективная — это то, что мы можем увидеть и измерить (возраст, внешний вид, зарплата, социальный статус). Когда мужчина и женщина встречаются, то они приблизительно понимают эту объективную значимость друг друга, и давайте будем честными — да, это имеет значение.

И если по всем этим параметрам я превосхожу мужчину, то, скорее всего, у него не будет ко мне много требований по возрасту, а-ля «чтобы была на 10 лет младше». Я могу быть даже старше. Если он красивый, молодой, но безденежный, а его женщина — бизнесвумен, и они совпадают по многим другим параметрам, то он, весьма вероятно, не пойдет искать молодую девушку (до поры до времени, смеюсь).

Если же мужчина статусный, хорошо зарабатывает и прекрасно выглядит, то (важная ремарка — у нас в стране) он может претендовать и на женщину младше его на 10−15, а то и 20 лет. Каждый случай индивидуален.

Люди с разницей в возрасте могут прекрасно уживаться, если у них одинаковый психологический возраст и они закрывают потребности друг друга.

Может ли женщина писать первой

Если честно, я не знаю, так как я сама никогда не пишу первая, только отвечаю. В основном это происходит в силу занятости, мне просто жаль времени на просмотр анкет. Скорее всего, в этом моя ошибка: наверное, какие-то хорошие варианты проходят мимо меня.

Ждут ли мужчины, что женщина напишет первая? Я думаю, что в Беларуси и на территории постсоветских стран мужчина довольно избалован в силу того, что мужчин у нас все-таки меньше, и поэтому он ждет, что женщина напишет первая. Кто-то из мужчин, представляете, это даже в анкетах указывает: «Первым не пишу».

Конечно, разные люди — разные ожидания. Но я склонна считать, что мужчины сейчас отказались от роли завоевателя. Они скорее мыслят так: «Ну, нет так нет, следующая!» — спокойно к этому относится, не тратит много усилий. Возможно, это только в моей возрастной категории, тут я точно не скажу.

Про отказы и хрупкую самооценку

Иногда очень забавно переписываться с кем-нибудь молодым. Есть категория молодых людей, 30−40 лет, которые предлагают просто секс. Они думают, что женщина в возрасте сидит, скучает и ищет в приложении секс с молодым мужчиной, поэтому без стеснения пишут и обозначают свою цель. Когда они понимают, что секса не будет, с ними можно пошутить, бывает, что завязывается какой-то забавный диалог и ненавязчивая беседа, которая ничем не заканчивается.

Думаю, что люди моего возраста и старше более уязвимы. Я, например, человек устойчивый и нормально отношусь к тому, что меня кто-то не выбирает. Совершенно нормально, что я человеку не подхожу по каким-то параметрам, это меня не расстраивает. Я ожидаю, что и мужчина будет так же относиться к моему отказу. Но иногда случается (даже если я очень аккуратно отказываю), что мужчина очень обижается, пытается оскорбить и тут же заблокировать.

Ну да, бывает, что у мужчины хрупкая самооценка, но это уже не моя проблема.

И наоборот, приятно удивляет, если ты человеку отказываешь еще в момент переписки, и он при этом остается доброжелательным и желает тебе всяческих успехов. Даже может появиться мысль: может, и зря я поспешила?

Пять советов по дейтингу от психолога

Первый совет — вообще отказаться от цели кого-то найти и создать брак, а просто ходить на свидания, общаться с интересными людьми, никуда не спешить, прислушиваться к себе: подходит тебе этот человек или не подходит, комфортно с ним или нет. То есть перестать фиксироваться на результате и получать удовольствие от процесса.

Второе — доверять себе и своим ощущениям независимо от того, как мужчина или женщина позиционирует себя на первых свиданиях. Все, естественно, хотят продемонстрировать себя в лучшем свете. Но могут быть такие «звоночки», которые будут показывать, стоит с этим человеком встречаться дальше или нет. Поэтому доверяйте своей интуиции, а не стройте мыслительные конструкты типа: «О, он успешный, надо хватать!»

Третий совет. Не знаю, подойдет ли это молодым людям, но мне, как человеку 50+, который очень бережет свое время, нравится стратегия не бежать сразу на свидание. Я спокойно переписываюсь, потом общаюсь по видео или по телефону и только потом иду на встречу.

Четвертый совет — для женщин. Смотрите на то, что мужчина делает, а не на то, что говорит (хотя и тут можно почерпнуть много информации). Заботится он только о себе и о своих потребностях или внимателен к тому, как чувствует себя его собеседница? Строит ли он планы (если у женщины в целях какие-то серьезные отношения, а не просто разовые встречи), совпадают ли ваши цели? И самое главное — не спешите: не потерять себя важнее, чем найти отношения.

Пятый: думайте о безопасности. Очевидные вещи: встречаться в людных местах, не садиться в машину к незнакомому человеку. Если вы решаете с мужчиной куда-то поехать, то фиксируйте номер машины (можно аккуратно сфотографировать и переслать подруге).

И в заключение. Конечно, будет прекрасно, если я смогу еще встретить мужчину, с которым мне будет не хуже, чем с собой (а ему со мной). Но я комфортно чувствую себя и с той мыслью, что буду доживать эту жизнь одна: мне хорошо с собой, у меня интересная работа, много друзей и приятелей, широкий круг общения и социальных контактов, семья и родственники.

Наверное, это издержки профессии: я привыкла думать, что гармония и комфорт скорее внутри, а не снаружи, но если у меня получится это состояние с кем-то разделить — ну что ж, надеюсь, это будет здорово.

