26 февраля 2026, четверг, 16:18
Белорусская семья с пятью детьми попала в реанимацию после супа с грибами

17
  • 22.02.2026, 15:42
  • 10,942
Суп на ужин был приготовлен в Волковысском районе.

В Волковысском районе на текущей неделе в приемное отделение местной больницы поступила семья из семи человек — двое взрослых и пятеро детей в возрасте от 4 до 12 лет. Причиной госпитализации стало отравление грибами, пишет «Наш час».

Как выяснилось, накануне вечером дома был приготовлен суп с добавлением измельченных грибов, предположительно моховиков и подберезовиков. Спустя несколько часов после ужина всем, кто ел блюдо, стало плохо. У пострадавших появились боли в животе, тошнота и рвота.

Семью экстренно доставили в медучреждение и госпитализировали в отделение реанимации и анестезиологии. По информации врачей, благодаря своевременному обращению за медицинской помощью тяжелых последствий удалось избежать.

