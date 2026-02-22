Китайские чиновники испугались штурвала 6 22.02.2026, 16:19

5,694

Пекин намерен запретить штурвал-руль в авто.

Власти Китая намерены запретить использование штурвал-руля, который стал модным трендом после появления в моделях Tesla и последующего использования в автомобилях других брендов, включая Lexus, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Министерство промышленности Китая утвердило проект нового стандарта безопасности GB 11557-202X. Он вступит в силу 1 января 2027 года и заменит действующие нормы, которые не обновлялись более десяти лет.

Главная причина запрета — повышенный риск травм при авариях. Согласно официальной статистике, 46% повреждений, получаемых водителями, связаны именно с рулевым механизмом. Штурвал, лишенный привычного кольца, имеет меньше зон поглощения удара, а новые требования предусматривают обязательные краш-тесты в десяти точках обода — большинство из них физически отсутствуют на «штурвале».

Ранее Китай уже запретил выдвижные электрические дверные ручки после серии инцидентов.

В США пока не планируют подобных ограничений. «Штурвал» по-прежнему доступен в моделях Tesla Model S и Model X, которые готовятся к снятию с производства, а также в электрическом Lexus RZ.

