Умер экс-политзаключенный Денис Соколовский 3 22.02.2026, 16:29

8,626

Денис Соколовский

Его освободили в 2021 году.

О смерти бывшего политзаключенного Дениса Соколовского сообщила 22 февраля бывшая узница Ксения Луцкина.

«Замечательный оператор, прекрасный человек. Бывший политический заключенный, который никогда никому не жаловался», — написала она на своей странице в «Фейсбуке».

Согласно сведениям Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), после освобождения летом 2021 года Соколовский уехал в Германию. Мужчина, как отмечает БАЖ, умер в субботу, 21 февраля.

По информации правозащитной инициативы Dissidentby, Соколовский — бывший оператор телеканала «Беларусь 1». Был задержан 22 декабря 2020 года по делу «Пресс-клуба Беларусь» за «уклонение от уплаты налогов». Освобожден 23 августа 2021 года «на основании помилования».

