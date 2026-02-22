закрыть
26 февраля 2026, четверг
Умер экс-политзаключенный Денис Соколовский

3
  • 22.02.2026, 16:29
  • 8,626
Денис Соколовский

Его освободили в 2021 году.

О смерти бывшего политзаключенного Дениса Соколовского сообщила 22 февраля бывшая узница Ксения Луцкина.

«Замечательный оператор, прекрасный человек. Бывший политический заключенный, который никогда никому не жаловался», — написала она на своей странице в «Фейсбуке».

Согласно сведениям Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), после освобождения летом 2021 года Соколовский уехал в Германию. Мужчина, как отмечает БАЖ, умер в субботу, 21 февраля.

По информации правозащитной инициативы Dissidentby, Соколовский — бывший оператор телеканала «Беларусь 1». Был задержан 22 декабря 2020 года по делу «Пресс-клуба Беларусь» за «уклонение от уплаты налогов». Освобожден 23 августа 2021 года «на основании помилования».

